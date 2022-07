Associazione Futuro. Inaugurata la nuova sede

Una nuova sede, più attrezzata e funzionale alle esigenze dell’associazione, per sviluppare progetti, idee e iniziative a sostegno della parte più fragile della comunità, una sala per i corsi agli assistiti da Futuro.

È stata inaugurata ieri la nuova sede di Associazione Futuro Onlus, ente benefit di Agenzia Generale GENERALI Via Emilia Est, nato da un’intuizione del Presidente Pierluigi Bancale e di sua moglie Fernanda Conte, che hanno voluto offrire aiuto concreto alle persone a rischio di emarginazione sociale presenti sul territorio.

“La nuova sede di Modena di Associazione Futuro Onlus – spiega il Presidente Bancale – deve essere un luogo per dare ospitalità alle persone emarginate, per costruire insieme percorsi e dare loro strumenti sociali utili alla loro autorealizzazione. Proprio per questo nel Gennaio 2022, abbiamo iniziato un percorso formativo, rivolto ai beneficiari del progetto ‘Il Talento Riscoperto’, donne e uomini over 50 disoccupati, i quali hanno avuto modo di incontrare referenti di importanti aziende del territorio come Gi Group (partner del progetto), Garc Spa, Consorzio Sociale di Modena, Associazione Progetto Insieme Onlus, con i quali hanno avuto modo di interagire e trovare nuove risorse chiave da aggiungere ai propri strumenti di vita”.

E la comunità ha risposto presente all’invito di Futuro: il taglio del nastro della nuova “casa” dell’Associazione, in viale Buon Pastore 234, è infatti avvenuto alla presenza delle autorità cittadine, su tutte l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Modena Roberta Pinelli, di diversi rappresentanti delle associazioni imprenditoriali che collaborano con Futuro e dei tanti sostenitori dell’Associazione, tra cui Confindustria, CNA e Lapam.

“Ogni attività che contribuisce a far crescere la rete di solidarietà presente sul territorio di Modena è benvenuta – ha precisato l’Assessore Pinelli –, perché i bisogni sono tanti e i problemi in aumento soprattutto dopo l’emergenza Covid, dalla solitudine alla povertà. Iniziative come quelle messe in campo da Associazione Futuro, in particolare su un tema delicato e strategico come la ricerca di lavoro, danno forma concreta alla responsabilità sociale d’impresa, per questo a nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare Associazione Futuro per quello che fa per la comunità”.

Nel corso dell’inaugurazione sono stati presentati i diversi progetti su cui Associazione Futuro è attualmente impegnata, da “Il talento riscoperto”, dedicato al reinserimento lavorativo di disoccupati over 50, a “Un villaggio per crescere”, il laboratorio per bambini da zero a sei anni attivo presso l’emporio sociale Portobello.

Dopo la benedizione alla struttura da parte di don Simone Cornia, un brindisi ha concluso l’evento inaugurale, per i migliori auspici all’associazione e alle sue importanti iniziative solidali.