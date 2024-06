L’Associazione ‘Io sto con voi’ dona all'Ospedale di Vignola una sonda ecografica con tablet al Day Service

Una vicinanza costante negli anni, al servizio della comunità e dell’Ospedale di Vignola. E’ quella dell’Associazione ‘Io sto con voi’, che questa mattina – mercoledì 12 giugno – ha consegnato un’importantissima strumentazione per il Day Service della struttura sanitaria.

In particolare, i volontari dell’associazione hanno regalato una sonda ecografica wireless con doppia testina a cui è abbinato un tablet per monitorare gli esami. Inoltre, è stato donato un sistema Pilot, che verrà utilizzato dai professionisti sanitari del Day Service dell’Ospedale per posizionare i cateteri venosi centrali nei pazienti, sia oncologici che non. La strumentazione è trasportabile su un apposito carrello, anche questo oggetto della donazione.

La mattinata è stata l’occasione per ringraziare l’associazione per la grande vicinanza all’ospedale e ai suoi professionisti sanitari: all’appuntamento erano presenti la Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Modena, Romana Bacchi; la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni; la Coordinatrice della Medicina Interna e DSO, Tiziana Bernandoni; la Dirigente delle professioni sanitarie dell’Ospedale e del Distretto, Elisa Reggianini; la Direttrice del DSO, Lucia Longo; Maria Cristina Fontana, primaria del reparto di Medicina; Valeria Menabue e Barbara Cadolari della Direzione Infermieristica e Medica Sanitaria; e il gruppo medico e infermieristico che quotidianamente accoglie e assiste i pazienti.

“Ringrazio ‘Io sto con voi’ per il supporto ininterrotto dato in questi ultimi anni all’Ospedale di Vignola – dichiara Romana Bacchi, Direttrice Sanitaria dell’Ausl di Modena -. La vicinanza dei volontari è un valore aggiunto fondamentale, che dimostra il grande legame tra la comunità e il mondo sanitario. Contribuire, in particolare, al potenziamento del Day Service assume un significato ancora più speciale perché vuol dire migliorare la presa in carico di situazioni spesso difficili e delicate, che necessitano di un’attenzione non solo medica, ma soprattutto umana”.

"Grazie alle attività di raccolta fondi della nostra associazione e ai nostri tanti sostenitori, siamo riusciti ad acquistare questa importante strumentazione per il Day Service Oncologico di Vignola – afferma Silvia Monti, presidente dell’Associazione ‘Io sto con voi’ -. La nostra attività di sostegno al reparto e ai pazienti oncologici è attiva già da diversi anni e cresce ogni giorno alimentata dallo spirito positivo dei nostri volontari che ringrazio per il loro prezioso e costante contributo”.