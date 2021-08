Immobili, all'asta due appartamenti di proprietà comunale

Offerte entro il 26 ottobre per i due lotti messi in vendita dal Comune di Modena in via Toscanini e via Barbanti

Il Comune di Modena mette in vendita, mediante un’asta pubblica a unico incanto, due immobili comunali: un appartamento in via Toscanini 257 di 43 metri quadri con due vani (e un garage in via Fossamonda) e un appartamento in via Barbanti 11 di 48 metri quadri e quattro vani e mezzo (con cantina e posto auto). Il valore a base d’asta è stato fissato dai periti in 57 mila euro per il lotto di via Toscanini e di 61 mila euro per quello di via Barbanti.

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 26 ottobre all’ufficio del Protocollo generale di via Scudari 20, a mano o a mezzo posta. L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo generale è il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13. Il bando, con le schede tecniche, è consultabile sul sito del Comune: www.comune.modena.it/servizi/ appalti-pubblici nella sezione vendite immobiliari. Per informazioni ed effettuare sopralluoghi ci si può rivolgere all’ufficio Patrimonio sulla base delle indicazioni contenute nel bando.

L’asta pubblica si volge mercoledì 27 ottobre, le offerte, che sono segrete e vincolano immediatamente l’aggiudicatario, devono essere in aumento o pari rispetto alla base d’asta; in caso di parità si procederà alla rinegoziazione tra gli offerenti. Si procede all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida, purché non inferiore alla base d’asta.

Per partecipare all’asta è necessario costituire un deposito cauzionale per un importo pari al 10 per cento del valore a base d’asta e presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.