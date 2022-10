Rock and Ride, parte l'asta benefica in collaborazione con Modena Skateboard School

Parte l’asta benefica organizzata da Rock and Ride e Modena Skateboard School, con termine 8 dicembre 2022, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza a Associazione PerMano che si occupa di dare sostegno ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie del territorio di Nonantola. Sarà possibile aggiudicarsi un'opera d'arte e al tempo stesso partecipare ad una donazione benefica, rilanciando su vinili e sneakers DC personalizzati con illustrazioni uniche da grafici e tatuatori della provincia di Modena, e non solo, tramite asta.

Dura fino all'8 dicembre 2022 e vi può partecipare chiunque rilanciando l'offerta direttamente sulla pagina FB di Rock and Ride. La base d'asta al rilancio per i vinili è di 25,00€, mentre la base d'asta al rilancio per le sneakers DC è di 50,00€. Il rilancio dell'offerta è da fare sotto alla singola foto del vinile o sneakers DC selezionata.

Le sneakers DC

Sono state realizzate nel 2019 in collaborazione con diversi tatuatori di Modena e Provincia. Tra le sneakers prodotte anche quelle fatte dai ragazzi dell'associazione PerMano che si sono messi in gioco. Si tratta di pezzi unici a tutti gli effetti, non solo per la misura, ma anche e soprattutto per la personalizzazione grafica e/o illustrazione che è stata realizzata dai tatuatori presenti durante l'evento. Si può così dire di avere un'opera d'arte ai propri piedi!

I vinili

Sono stati dipinti da 5 artisti in occasione di SKART: una domenica di promozione della street culture presso il Parco XXII Aprile durante l'estate 2020. L'evento ha visto anche la realizzazione live painting di pannelli con murales e graffiti da writers che ora arricchiscono lo skatepark Rock and Ride, oltre alla collaborazione con differenti realtà sociali che si preoccupano della riqualificazione del zona Viale Gramsci come: Modena Sobborghi, Happen e Saletta Alchemia.