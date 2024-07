Trenta biciclette restaurate vanno all'asta al parco Novi Sad

Sabato 6 luglio, per tutta la mattina, torna al parco Novi Sad l’asta delle biciclette recuperate con il laboratorio che fornisce consigli per evitare di farsele rubare e la possibilità di effettuare test drive con le cargo bike. Sarà attivo, inoltre, un info point che fornirà informazioni sui metodi di lotta alla zanzara tigre e distribuirà gratuitamente prodotti larvicidi.

L’iniziativa è promossa dal Musa-Multicentro salute e ambiente del Comune di Modena. Alle 9.30 si apre il laboratorio “Come ti rubo la bici” dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, attrezzarsi per evitarli. Dalle 10 alle 12, a cura della Ciclofficina Rimessa in movimento e in collaborazione con il Comitatissimo della Balorda di Carpi, inizia l’asta delle bici recuperate che prosegue fino a mezzogiorno o all’esaurimento delle bici in vendita che saranno in tutto una trentina. L’obiettivo è consentire ai cittadini di acquistare mezzi sicuri, legali e a basso costo e promuovere la mobilità ciclabile e l’economia circolare grazie, appunto, al recupero e alla rimessa in funzione dei mezzi. Dalle 10.30 alle 12.30 sarà possibile, inoltre, provare a guidare le nuove bici “cargo bike”.

Sempre alle 9.30, a cura di Arpae e della cooperativa La Lumaca, apre anche l’info point sulla zanzara tigre per imparare come difendersi da questo fastidioso insetto che propone anche un laboratorio scientifico per bambini alla scoperta di caratteristiche e abitudini della zanzara. L’attività si svolge nell’ambito della campagna regionale per il contrasto alla zanzara tigre. All’info point saranno distribuiti gratuitamente prodotti larvicidi da utilizzare in caditoie e tombini di giardini e cortili.