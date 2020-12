Ant Modena organizza un'asta di solidarietà online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

Si terrà online dal 12 al 20 dicembre e sarà aperta a tutti l’Asta di Solidarietà, tradizionale evento benefico organizzato dalla delegazione ANT di Modena. Grazie alla collaborazione con Mediagroup98 - che mette a disposizione la sua piattaforma - nonostante l’emergenza sanitaria in corso sarà infatti possibile realizzare ugualmente l’evento, che tradizionalmente si tiene ogni anno in bellissime location del nostro territorio. La modalità online, inoltre, rappresenta una grande occasione perché per la prima volta sarà possibile partecipare da ogni parte d’Italia: basterà visitare il sito https://asta.antmodena.it e partecipare dopo essersi registrati.

Per chi lo desidera, è possibile partecipare all’asta anche presso la sede ANT di Viale Verdi 60 a Modena. La manifestazione vuole rappresentare al meglio il connubio tra solidarietà e realtà del territorio, garantito da oltre 60 benefattori che hanno scelto di donare i loro prodotti a sostegno delle attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. Tra i 67 lotti disponibili che verranno battuti all’asta spiccano splendidi accessori come borse, collane e occhiali griffati, gioielli, articoli sportivi e opere d’arte. Non mancano vini pregiati, confezioni di prodotti gastronomici di nicchia, cene esclusive nei migliori ristoranti modenesi.

I lotti in asta saranno visibili durante tutto il periodo in Via dei Servi nr. 46 a Modena - previo appuntamento telefonico allo 059 238181.

"Voglio ringraziare tutti coloro che si adoperano personalmente come i donatori, i sostenitori e tutte le persone che si connetteranno e parteciperanno, affinché questo bellissimo evento possa realizzarsi nel migliore dei modi anche in un anno così difficile - commenta la Delegata modenese della Fondazione ANT Maria Concetta Pezzuoli, che prosegue - Avere al nostro fianco meravigliose aziende che rappresentano al meglio il made in Italy e che sono conosciute in tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio e ci fa capire quanto questo evento sia entrato nel cuore delle persone. Sono certa che insieme faremo molto per promuovere e supportare tematiche come l’assistenza domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione oncologica attraverso i progetti mirati che ANT porta avanti ogni giorno con determinazione. Il Covid ha seriamente messo in pericolo il nostro lavoro causando una sensibile diminuzione delle donazioni a fronte di un esponenziale aumento delle richieste di assistenza. Per questo è ancora più importante partecipare e fare in modo che la manifestazione abbia un esito positivo”.

L’Asta di Solidarietà online è possibile grazie alla collaborazione di Mediagroup98 e con il sostegno di Bper Banca, Caprari e Mapei. Si ringrazia il Comune di Modena per il patrocinio. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico- specialistica domiciliare ai malati di tumore, di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. Per informazioni è possibile contattare ANT al numero 059 238181.