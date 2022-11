All'asta un immobile con terreno a Formica di Savignano

E’ pubblicato sul sito della Provincia di Modena un avviso pubblico per la vendita all’asta di un fabbricato con relativo terreno a Savignano sul Panaro, consultabile al sito www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/bandi-di-gara/ con il termine utile per la presentazione delle offerte fissata per le ore 12 del 7 dicembre 2022.

Il fabbricato, che ha una superficie di 107 metri quadrati e il relativo appezzamento di terreno di circa duemila metri quadrati, sono ubicati nella Frazione Formica del Comune di Savignano S/P (Mo), in prossimità del Fiume Panaro.

L’immobile è composto da un locale al piano terra in passato adibito a magazzino provinciale, un alloggio al primo piano con accesso tramite scala esterna, composto da ingresso, corridoio, pranzo, cucina, due camere da letto e bagno ed ha una propria area cortiliva con affaccio su via Cassino, mentre sul lato nord il fabbricato è dotato di un piccolo appezzamento di area agricola.

Sul sito della Provincia è possibile consultare, oltre alla modulistica di presentazione dell’offerta, le planimetrie, le foto e le schede tecniche del fabbricato.