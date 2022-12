Va all'asta per poco più di mezzo milione l'ex Magazzino Foraggi della Crocetta

Se ne parla da ormai una decina d'anni - in quello che doveva essere un imponente Piano Caserme di cui poi non si è fatto ancora nulla - ma finalmente qualcosa si è mosso sul fronte della possibile riqualificazione di un ex edificio militare, il Magazzino Foraggi di Santa Caterina. La Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ha presentato il 1° Bando di vendita di ex caserme della Difesa.

È la prima volta che vengono poste in vendita all'asta caserme non più utili ai fini istituzionali, già inserite nel piano di cessione di immobili pubblici di cui al DPCM 10/07/2019 e oggetto di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni locali. Fondamentale anche il contributo del Consiglio Nazionale del Notariato, che promuove la vendita all'asta attraverso la collaudata Rete Aste Notarili (RAN). Ad andare all'asta saranno i palazzi Doro Altan, Piccin e Marinotti, che si trovano nel comune trevigiano di Vittorio, e appunto l'ex magazzino modenese, che sorge in strada Santa Caterina, nel quartiere crocetta.

L'ex magazzino, dichiarato di interesse culturale con Decreto della Soprintendenza Regionale nell'ormai lontano 2003, si trova in stato di abbandono da molti anni, dopo essere di fatto servito come fienile militare. Costituito principalmente da un edificio su unico livello, ha una superficie scoperta di 4.511 mq e una superficie catastale 832 mq.

Il valore base per l'asta con incanto è di 530.600 euro e il termine del bando è fissato al 23 ottobre del 2023.

L’atto di indirizzo del Comune di Modena, come prevede una delibera del Consiglio Comunale approvata nel 2019, prevede destinazioni d’uso compatibili con il contesto circostante: residenziale e per quota parte commerciale.