Prignano, un'asta di beneficenza con opere dedicate a San Valentino

Termina giovedì 2 marzo l’asta di beneficenza allestita big bench di Prignano sulla Secchia nei giorni scorsi con opere dedicate a San Valentino e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Tina, il centro antiviolenza del Distretto ceramico.

Le opere sono state create da volontari, studenti e artisti ed hanno come tema San Valentino e l’amore ed è possibile visionarle alla domenica mattina telefonando al numero 380,3344042 per prenotare una visita.

Per partecipare all’asta è suffciente collegarsi al link Ebay https://www.ebay.it/usr/nuovaprolocoprignano e fare la propria offerta. Le basi d’asta sono indicate per ogni opera e gli oggetti sono pezzi unici.

L’iniziativa è promossa dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Prignano ed è necessario prenotarsi al numero 348.874.3407.