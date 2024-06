Va all'asta il vecchio ponte bailey di Savignano con le sue 100 tonnellate di ferro

E’ messo all’asta, da parte della Provincia di Modena, materiale ferroso sfuso per un peso stimato di circa 100 tonnellate corrispondenti a porzioni di un vecchio ponte bailey in disuso da anni, attualmente depositato in via Cassino a Savignano sul Panaro.

Il materiale ferroso viene venduto nello stato in cui attualmente si trova, nelle condizioni rilevate nel corso del sopralluogo che gli offerenti sono inviati ad eseguire e il prezzo offerto si intende a corpo.

Le offerte d’acquisto devono essere consegnate entro il termine delle ore 12,00 del giorno venerdì 5 luglio, in plico chiuso e debitamente sigillato, presso la sede provinciale di Viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena.

Il successivo ritiro del materiale ferroso dovrà avvenire direttamente in loco da parte dell’acquirente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell’offerta inviata dalla Provincia di Modena.