Vendita record all'asta, 13 milioni per la Ferrari F2003 di Schumacher

Michael Schumacher e la Ferrari, un amore a prima vista fatto di vittorie e di record, così tanti da riscrivere la storia della F1. Uno di questi fu quello del sesto titolo mondiale del pilota tedesco, risultato che gli consentì di migliorare il primato di Juan Manuel Fangio, rimasto a cinque. In quella stagione Schumacher vinse diverse gare, conquistò tre pole position e piazzò tre giri veloci in gara, oltre a due podi a Monaco e in Francia. E lo fece a bordo della F2003-GA telaio 229, sviluppata da due storici ingegneri a Maranello come Rory Byrne e Ross Brawn.

Questa monoposto tanto cara a Schumi è stata venduta all'asta a Ginevra per la cifra record di 13 milioni di franchi svizzeri, poco più di 13 milioni di euro. La F2003 è stata venduta a "un prezzo record" ha detto il banditore di Sotheby's, "per una F1 dell'era moderna". Il precedente record apparteneva ad un'altra Rossa di Maranello, guidata sempre da Michael Schumacher nel 2001, battuta a 7,5 milioni di euro. (DIRE)