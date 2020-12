Un'asta da Sotheby's per celebrare i 1000 gran premi della Scuderia

Arriva un'asta speciale per celebrare i 1.000 gran premi della scuderia Ferrari. Una replica della SF1000 nella livrea originale, realizzata per festeggiare la millesima gara del Cavallino rampante nel campionato del mondo di Formula 1, sarà infatti al centro di un'asta di memorabilia organizzata da Rm Sotheby's e in programma dal 7 al 14 dicembre.

Contraddistinta dall'amaranto usato sulla 125 S, la prima Ferrari mai costruita, la show car riproduce esattamente la monoposto utilizzata da Charles Leclerc e Sebastian Vettel nel corso del weekend del Gran Premio della Toscana. Autografata dai due piloti ufficiali del team di Maranello, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, la monoposto sarà la protagonista principale dell'asta, condotta online, che si svolgerà dunque in concomitanza con il gran premio di Abu Dhabi, 17esimo e ultimo appuntamento della stagione 2020.

L'asta si aprirà alle 11 di lunedi'. Oltre alla show car saranno disponibili altri 15 lotti, che includono cimeli Ferrari "e alcune esperienze esclusive", segnalano da Maranello. Ad esempio, ci si potrà aggiudicare le tute da gara e i guanti firmati da Vettel e Leclerc realizzati nello stesso colore della monoposto, nonchè tuta e guanti utilizzati da Mick Schumacher al Mugello nei suoi giri celebrativi al volante della F2004 del padre Michael, oppure, tra gli altri, due pezzi della SF1000 (le derive dell'ala posteriore) a loro volta autografate da Charles e Sebastian.

Per dirla col team principal Mattia Binotto, "abbiamo voluto ricordare questo evento con una show car prodotta in due soli esemplari, uno dei quali ora viene messo all'asta in partnership con RM Sotheby's: è un'occasione straordinaria per aggiudicarsi un pezzo di storia del team piu' vincente nella massima competizione automobilistica".

