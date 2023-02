“Attenti a noi due” il percorso di enrichment familiare, rivolto a giovani coppie

È ancora possibile partecipare alla prima edizione di “Attenti a noi due” il Pef, Percorso di enrichment familiare, rivolto a giovani coppie, che partirà lunedì 13 febbraio alle 20.30 presso il Centro per le famiglie del Comune di Modena, in via del Gambero 77. La proposta è un’autentica novità nata da un’idea e dalla collaborazione con Noè – Associazione di famiglie per le famiglie.

Il Pef è un percorso di conoscenza e crescita di sé; un intervento di promozione della risorsa-famiglia e delle sue relazioni, oltre che di prevenzione delle situazioni che mettono a dura prova la qualità e la tenuta dei legami familiari. L’intervento si propone non solo di rafforzare le competenze dei membri della famiglia, come capacità comunicative e di gestione del conflitto, ma anche di incrementarne le capacità riflessive riguardo agli aspetti identitari della famiglia e alla sua dimensione “sociale”. I percorsi, guidati da conduttori di gruppo qualificati, si articolano in più incontri e sono basati sul coinvolgimento attivo dei partecipanti; costituiscono quindi l’occasione per guardarsi dentro, in un contesto di attenzione e protezione, alla ricerca di risorse inesplorate, e anche per confrontarsi con altre coppie.

In particolare, il percorso “Attenti a noi due” è rivolto a giovani coppie conviventi o sposate, a chi ancora non convive ma ha intenzione di farlo a breve, così come a chi ha già figli piccoli: a coppie, quindi, di giovane formazione per sostenerle nel rinforzo delle fondamenta del loro progetto di vita, in modo che siano solide quando arriveranno momenti critici. Gli incontri, guidati da un conduttore esperto, Fabrizio Uccellatori, formatosi all’Università Cattolica di Milano, saranno quattro, da febbraio a maggio e si svolgeranno sempre al Centro per le famiglie durante un fine settimana al mese. Le coppie saranno impegnate il sabato pomeriggio la domenica mattina e per agevolare la partecipazione dei giovani genitori è previsto un servizio di baby-sitting.

La partecipazione è interamente gratuita; alla presentazione che si è svolta a fine gennaio ha risposto positivamente un primo gruppo di coppie, ma ci sono ancora posti disponibili. Lunedì 13 febbraio, alle ore 20.30, è quindi prevista una ulteriore presentazione del progetto, che si terrà anche on-line.

Per informazioni e per ottenere le credenziali per seguire l’incontro da remoto si può contattare il Centro per le famiglie telefonicamente (tel. 0598775846 lunedì e giovedì 8.30-13.30/14.30-18, sabato 9-13) o via email (centroperlefamiglie@ mediandoweb.it) oppure scrivere a Noè OdV (associazionenoe@gmail.com).