Stage in Procura per la Polizia Locale, primi attestati agli operatori

Migliorare e ampliare le conoscenze e le competenze del personale della Polizia locale in materia di Polizia giudiziaria e, al tempo stesso, supportare gli uffici della Procura della Repubblica contribuendo a potenziarne attività e atti di Polizia giudiziaria prodotti.

Sono i principali obiettivi del percorso formativo rivolto agli operatori di Polizia giudiziaria della Polizia locale che si svolge all’interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. Un vero stage che, dopo 80 giornate trascorse in diversi uffici e funzioni per approfondire la conoscenza del funzionamento delle aree di attività strategiche della Procura, si è coronato, nelle scorse settimane, con la consegna, da parte del procuratore della Repubblica, degli attestati di frequenza ai primi operatori che lo hanno concluso, mentre altri hanno già iniziato il medesimo percorso.

Per Modena lo stage formativo, rivolto a ufficiali e agenti appartenenti ai Comandi di Polizia locale della provincia, nasce nell’ambito di una consolidata collaborazione tra Comune e Procura, che si è tra concretizzata, lo scorso anno, in un Protocollo d’intesa firmato dal procuratore Luca Masini, dalla direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli e dal comandante della Polizia locale di Modena Roberto Riva Cambrino. L’accordo ha anche consentito di implementare la Sezione di Polizia giudiziaria in Procura: diversi operatori appartenenti al Comando di via Galilei ed esattamente tre agenti di Polizia giudiziaria e un’ispettrice superiore a cui è affidato il coordinamento, sono quindi distaccati a tempo pieno negli uffici della Procura presso il Tribunale di Modena.

Nel corso di quest’anno si sono poi moltiplicati i Protocolli d’intesa e le convenzioni con altre Polizie locali tanto che oggi sono otto i protocolli sottoscritti dalla Procura con i Comandi di Polizia locale, oltre che di Modena, di Sassuolo, Formigine, Mirandola, Unione Terre di Castelli, Unione Terre d’Argine, Unione Terre del Sorbara e Castelfranco Emilia. Ed è stato anche sviluppato e aggiornato il percorso di formazione permanente di ufficiali e agenti della Polizia giudiziaria attraverso l’accoglienza presso gli uffici della Procura.

Tra i primi ufficiali che hanno portato a termine il nuovo percorso formativo ci sono appunto, oltre all’ispettore Alessandro Fiore della Polizia locale di Modena, anche appartenenti ai Comandi di Sassuolo (Emilj Ricci) e Formigine (Roberto Pinelli).