Attivata la fibra internet alla scuola primaria di Manzolino

Anche la Scuola Don Milani di Manzolino avrà ora accesso alla fibra internet. A seguito delle segnalazioni giunte nei giorni scorsi, il Comune di Castelfranco Emilia, pur non avendone competenza diretta, ha deciso di intervenire attraverso i propri tecnici per risolvere questa necessità a beneficio dei ragazzi.

“Alla luce delle diverse segnalazioni ricevute da alcune famiglie e dell’aumento delle classi in DAD, abbiamo deciso di attivarci immediatamente, al netto, beninteso, dei tempi tecnici necessari per un intervento di questa tipologia – dichiara l’Assessore al Decoro Urbano Matteo Silvestri evidenziando che – l’Amministrazione comunale sta monitorando anche altre segnalazioni per provvedere, laddove possibile, con altri interventi di questa natura. Ci scusiamo, nel caso di Manzolino, con le famiglie e con i loro bambini e ragazzi per i disguidi di questi giorni che, pur non essendo direttamente di nostra competenza, hanno provocato problemi nello svolgimento delle lezioni a distanza.

Soddisfazione anche nelle parole della collega di Giunta Rita Barbieri, Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia che sottolinea come “ancora una volta abbiamo messo le necessità davanti a tutto e a tutti. La pandemia sta ampliando problemi e necessità e con questo intervento speriamo di aver, almeno in parte, alleviato la situazione complicata che le famiglie del nostro territorio stanno vivendo. Come sempre, mettiamo il diritto allo studio e all’apprendimento al centro della nostra azione quotidiana.