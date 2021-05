Sassuolo, da lunedì tornano attivi i varchi della Ztl

Sistemate le telecamere, a partire da martedì 18 maggio i varchi ZTL in centro saranno attivi, ad eccezione dell'impianto ubicato in via Caula che, per problemi di connessione, sarà messo in funzione nei giorni successivi.

Dai display degli impianti, tranne quello di via Caula, sparirà la scritta " ZTL NON ATTIVA" già lunedì 17 maggio ma il sistema sarà collegato con la centrale della Polizia Municipale a partire da martedì 18 maggio, dopo l’approvazione di un’apposita delibera di giunta.

Si ricorda che la Zona a Traffico Limitato del Comune di Sassuolo è tale indipendentemente dal funzionamento dei varchi elettronici e che pertanto l'accesso all'area è consentito ai soli veicoli autorizzati. Quello che cambierà dal 18 maggio è il funzionamento dei varchi d’accesso: gli impianti ZTL attivi, con le telecamere ripristinate, registreranno automaticamente gli ingressi abusivi nell'area a Traffico Limitato che saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada.