Attiviste di Extinction Rebellion interrompono la messa di San Geminiano in Duomo

Questa mattina alcune attiviste di Extinction Rebellion hanno interrotto la messa delle 11 in Duomo nel corso dei festeggiamenti del patrono di Modena, San Geminiano.

Le attiviste, sedute tra il pubblico, hanno preso la parola tra la Liturgia della Parola e l’Eucaristia per leggere ad alta voce passi tratti dagli scritti di Papa Francesco. Il Pontefice si è infatti espresso più volte sulla gravità della crisi climatica, analizzandone le conseguenze scientifiche e sociali ed esortando all’azione. "Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti" sono alcune delle parole dell'Enciclica lette stamattina.

“Secondo il bilancio dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, - dichiarano da Extinction Rebellion - solo nel 2023 l’Italia è stata colpita da 378 eventi climatici estremi tra cui esondazioni, trombe d’aria e alluvioni. Secondo gli esperti, il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, con un aumento delle temperature di circa 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale. La Provincia di Modena, in particolare, è stata duramente colpita dall'alluvione che ha travolto l'Emilia Romagna in maggio. Danni ingenti, che riguardano soprattutto la rete viaria e infrastrutture strategiche e che sono stati stimati in più di 50 milioni di euro.”

Papa Francesco da sempre esorta a smettere di trattare il riscaldamento globale come una questione solo ambientale, per vederla come un problema sociale e umano che ha conseguenze su ogni aspetto della società e invita ad ascoltare la voce di chi sta lanciando l'allarme. “Attirano spesso l’attenzione, in occasione delle Conferenze sul clima, le azioni di gruppi detti “radicalizzati”. In realtà, essi occupano un vuoto della società nel suo complesso, che dovrebbe esercitare una sana pressione, perché spetta ad ogni famiglia pensare che è in gioco il futuro dei propri figli”. Queste le parole con le attiviste hanno concluso il proprio discorso, citando proprio Papa Francesco.

“L'Italia sta vivendo una crescente tendenza alla criminalizzazione di coloro che, con azioni pacifiche e nonviolente, cercano di portare la crisi climatica al centro del dibattito pubblico. Ne è il più recente esempio la nuova legge contro le eco - proteste fortemente voluta dal ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. Le parole di Papa Francesco rappresentano una realtà diversa. Per chiunque le voglia ascoltare.”

Le attiviste sono poi state fatte allontanare e la cerimonia è proseguita regolarmente.