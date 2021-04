Solidarietà. Il 2020 dell'Associazione Volontariato Fioranese

L’associazione ha svolto numerose attività anche nel 2020, sia per l’emergenza pandemica, sia per sensibilizzare al volontariato e alla solidarietà

AVF (Associazione Volontariato Fioranese) è una realtà molto attiva sul territorio del distretto ceramico, dal 1995, che collabora in diversi modi anche con il Comune di Fiorano Modenese. Si occupa di trasporti socio-sanitari, pubblici e privati, di persone diversamente abili o di persone con patologie che rendono necessaria l’ospedalizzazione programmata, di emoderivati, di trasporti di emergenza-urgenza in convenzione con il 118 di Bologna.

Ma svolge anche attività di protezione civile, di assistenza a gare e manifestazioni, di formazione e sensibilizzazione sui temi della salute, del volontariato e della solidarietà. Ogni anno AVF organizza corsi di primo soccorso e prevenzione degli incidenti domestici per la cittadinanza. Nel 2020 il corso è stato molto partecipato e ha permesso di reclutare oltre 20 nuovi volontari, successivamente formati, affiancati e resi operativi.

Sul fronte della sensibilizzazione, in particolare per le giovani generazioni, a partire dallo scorso anno, l’associazione collabora al progetto ‘Cantiere giovani’ promosso da CSV Terre Estensi. Il progetto rivolto ai ragazzi delle classi terze e quarte degli istituti superiori di Sassuolo, propone agli studenti uno stage di 20 ore valido per il credito formativo, da svolgersi in AVF o con una associazione di volontariato partecipante al progetto. La finalità del progetto è di informare e motivare i giovani partecipanti alla cittadinanza attiva.

AVF offre inoltre la possibilità a giovani che si vogliono impegnare nel Servizio Civile o a chi deve scontare ore di lavori di pubblica utilità, di impegnarsi nei servizi legati ai trasporti o assistenza a manifestazioni.

Sempre nel 2020, pur continuando nell’intensa attività di trasporti legata anche alla pandemia, i volontari di AVF, con il supporto del Comune di Fiorano Modenese, hanno organizzato la prima Festa della Solidarietà e del Volontariato, dal 3 al 5 ottobre in piazza Falcone e Borsellino, con area gastronomica, animazioni per bambini, spettacoli musicali, commedia dialettale e ballo liscio.

Sul fronte Covid- 19, in accordo grazie ad un accordo con la Fondazione Pubblica Assistenza, lo scorso anno AVF ha realizzato un’area di sanificazione dei mezzi impegnati nelle operazioni Covid 19, a disposizione delle pubbliche assistenze della provincia. L’ hub trova nell’area della sede di via Cameazzo a Fiorano Modenese, in posizione strategica per l’ingresso e l’uscita dei mezzi da decontaminare.

Infine nel 2020, grazie alla solidarietà di imprenditori, istituzioni e privati cittadini l’associazione ha potuto incrementare il parco automezzi e rendersi così maggiormente efficienti non solo in emergenza, ma anche per quanto riguarda i trasporti sociali