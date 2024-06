A Modena 4mila studenti delle superiori "a scuola" di elezioni europee

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cos’è l’Unione europea, quali sono le sue istituzioni, come funziona il Parlamento europeo e come vengono eletti gli europarlamentari. Sono alcuni dei temi trattati negli incontri di “Educare all’Europa”, l’attività che il Centro Europe Direct di Modena svolge con gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio modenese e che nel corso di quest’anno scolastico ha coinvolto 4.347 ragazzi e ragazze e 279 docenti di 181 classi.

Il gruppo più numeroso, composto da 2.362 studenti suddivisi in 99 classi, frequenta le classi quarte e quinte delle superiori ed è composto da tanti studenti maggiorenni che quest’anno votano per la prima volta alle elezioni e hanno partecipato all’attività formativa sulle istituzioni europee proposta nell’ambito della campagna “Usa il tuo voto. O gli altri decideranno per te” promossa dall’Unione europea fin dall’inizio dell’anno e dedicata, appunto, agli “absolute beginners” del voto. Nella città di Modena sono 628: 303 maschi e 325 femmine.

Nel dialogo con gli studenti, i temi maggiormente trattati sono stati, oltre alle funzioni generali delle istituzioni europee, le differenze tra le elezioni nei diversi Stati membri dell’Unione, i meccanismi che governano il voto, come si compongono i diversi gruppi politici all’interno del Parlamento europeo e le modalità pratiche del voto. Un servizio di informazione su come si esercita il voto e di spiegazione della scheda elettorale che il Centro Europe Direct continua a fornire anche in questi giorni, nel desk in Galleria Europa, a tutte le persone che ne fanno richiesta.

Il Centro è in Galleria Europa, in piazza Grande, ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, al lunedì e al giovedì anche dalle 14 alle 18.

Le scuole superiori che hanno partecipato agli incontri sono: Selmi, Cattaneo-Deledda, Fermi, Wiligelmo, Barozzi, Venturi, Muratori-San Carlo, Sigonio, Corni, Baggi e Formiggini di Sassuolo, Paradisi di Vignola, Cavazzi-Sorbelli di Pavullo, Marconi di Parma. I ragazzi delle seconde e delle terze sono stati 1.410, mentre altri 575 studenti sono quelli delle scuole medie Marconi, Ferraris, San Carlo, Calvino, Paoli, Cavour, Carducci di Modena e Fiori di Formigine.