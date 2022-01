Estensione del Green Pass rafforzato: cosa cambia dal 10 Gennaio

Secondo il decreto legge 229 approvato il 30 Dicembre 2021 dal Consiglio dei Ministri saranno introdotte a partire da lunedì 10 Gennaio 2022 nuove disposizioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Di seguito le principali misure, tra cui l’estensione del Green Pass rafforzato.

Green Pass rafforzato: cos’è e quando è obbligatorio

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all' aperto. Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Per Green Pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.