Attivo il bando per la riqualificazione dell’ex Politeama

È stato pubblicato su Sater, il Sistema di Acquisti Telematici della regione Emilia Romagna, il bando “Gara a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il riuso e la rifunzionalizzazione dell’ex teatro “Politeama” in Sassuolo (Mo)”.

Sono a bando il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il riuso e la rifunzionalizzazione dell'ex teatro 'Politeama' in Sassuolo (MO) per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale ed archivio storico comunale. - M5.C2.2 - investimento 2.1 nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziati con le risorse dell'Unione Europea -next generation EU.

L’importo dell’appalto ammonta ad €150.488,94 e verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato alle ore 12 del 25/10/2022, il termine per la presentazione delle offerte, invece, scadrà alle ore 16 del 03/11/2022.

Il giorno seguente, alle ore 9, avverrà l’apertura delle buste.

“Un ulteriore passo avanti verso la riqualificazione dell’ex Politeama – afferma il Vicesindaco con delega al Patrimonio Alessandro Lucenti – con l’obiettivo di iniziare i lavori veri e propri a Luglio del prossimo anno e dotare in breve tempo la nostra città di una nuova biblioteca digitale ed una sala polivalente che possa diventare punto di aggregazione e sede di mostre temporanee”.