Attraversamento pericoloso a San Cesario. I residenti: “Rischiamo la vita ogni mattina”

A San Cesario sul Panaro ad Altolà sulla strada provinciale 14 all’altezza dell’incrocio con via Roversi c’è un attraversamento pedonale che i residenti temono per la sua alta pericolosità. Si trova esattamente nel punto in cui si ferma lo scuolabus per portare i bambini e i ragazzini a scuola.

I residenti della zona, circa una decina di famiglie e in più chi utilizza l’attraversamento per altri motivi durante la giornata, da tempo denunciano una situazione di pericolo costante tra auto che sfrecciano sulla provinciale incuranti dei limiti e mezzi pesanti.

“Un problema di viabilità pericolosa su questa strada e in questa zona – dichiara una residente- è nota già da qualche anno all’amministrazione di San Cesario perché già un anno fa circa era stato fatto un esposto ai Vigili sulla criticità dell’attraversamento. I nostri bambini e ragazzi devono attraversarla più volte al giorno per andare e tornare da scuola e la fermata del bus è proprio sul ciglio della stessa provinciale 14 e come se non bastasse non c’è neppure lo spazio per un’attesa in tranquillità. Per consentire ai giovani e alle mamme di attendere il servizio scolastico senza rischiare la vita a bordo strada, un residente ha messo a disposizione un tratto di passo carrabile per darci la possibilità di essere più riparati.

Al momento la nostra unica “sicurezza” sono due cartelli di limite di velocità da 70 kmh a 50 kmh quando ci si avvicina al centro abitato, cartelli però che puntualmente vengono ignorati. Come se non bastasse le strisce pedonali sono sbiadite e difficili da notare se si viaggia a tutta velocità.

Ma i problemi non sono finiti qui perché si aggiunge anche una scarsa illuminazione della via”

Un traffico, fanno sapere i residenti, non solo di auto ma anche di camion per la presenza di alcune aziende nelle immediate vicinanze.

“Con l’avvicinarsi dell’inverno il problema aumenta. La mattina alle 7.00 c’è ancora buio e poca visibilità. Dopo una prima segnalazione del problema una settimana fa l’unica cosa che è stata fatta è stato il cambio delle lampadine attuali con nuove lampadine al led per una maggiore illuminazione lungo la strada, ma di certo non ci si può limitare a questo per risolvere il problema che è ben più vasto.”

“Di episodi ce ne sono quotidianamente. Solo mercoledì e giovedì scorso c’era gente che, arrivando a tutta velocità, suonava o lampeggiava ai pedoni, principalmente mamme che accompagnavano i bambini alla fermata e che puntualmente rischiano la vita sulle strisce pedonali”

Cosa si aspettano i residenti per migliorare la sicurezza?

“Ci rendiamo conto continuamente di cosa può essere un deterrente per un automobilista che sfreccia a tutta velocità su questa strada. Trattandosi di una strada provinciale non è possibile mettere dei dossi per far rallentare le auto e come abbiamo visto in questi anni i cartelli di limite a 50 km per il centro abitato non servono a nulla. La sola opzione per indurli a ridurre la velocità è un semaforo a richiesta per i pedoni, l’unica soluzione per la nostra tranquillità e la sicurezza dei nostri ragazzi prima di una eventuale tragedia”.

Sono queste le richieste che i residenti della zona rivolgono all’amministrazione locale per porre fine ad una situazione di serio pericolo prima che succeda l’irreparabile.