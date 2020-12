Scambio di auguri tra il Sindaco di Modena e i carabinieri del Comando Provinciale

Questa mattina il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e gli assessori Andra Bosi e Anna Maria Lucà hanno fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri, dove sono stati accolti dal comandante colonnello Marco Pucciatti e da una rappresentanza ristretta del personale del Comando Provinciale.

L'incontro è stato un momento importante per fare un punto di situazione e parlare anche di tematiche sociali, di problematiche del territorio e di progetti comuni in corso e futuri. Molto apprezzato il fatto che l’Arma dei Carabinieri, insieme alla Questura e al Comando provinciale della GDF di Modena e alle polizie locali "trovino concreta ed effettiva sintesi nel coordinamento del Prefetto di Modena Dott. Pierluigi Faloni, come dimostrato nel corso dell’emergenza COVID-19, e siano punto di riferimento per la tutela della sicurezza e della legalità in Provincia".

Per l’Arma di Modena la dislocazione delle tre stazioni urbane in punti chiave del capoluogo, alla Sacca, in Viale Tassoni e a San Damaso, è certamente fattore strategico per contribuire al controllo del territorio e per rispondere concretamente alle esigenze di sicurezza della popolazione.

Il Sindaco, nel ringraziare i Carabinieri modenesi per il "grande impegno profuso dall’Arma a servizio dei cittadini", ha evidenziato l’importante ruolo della rete delle Istituzioni, sottolineando come "a Modena, come nel resto della provincia, l’ottima sinergia e la concreta collaborazione tra tutti gli attori istituzionali, permetta di lavorare insieme a risposte coordinate e integrate alle istanze di sicurezza della collettività". L’incontro si è concluso con il dono al Sindaco della tradizionale mattonella raffigurante lo stemma araldico dell’Arma.