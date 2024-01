Schumi compie 55 anni, gli auguri dei sindaci di Modena e Maranello. Dieci anni fa l'incidente

“Auguri a Michael Schumacher, che oggi compie 55 anni. Un grande campione, per sempre nel cuore di Maranello”. Queste le parole del sindaco di Maranello Luigi Zironi nel giorno del cinquantacinquesimo compleanno dell’ex pilota automobilistico, nato a Hürth in Germania il 3 gennaio 1969.

Gli auguri e un “abbraccio” per la battaglia che conduce ormai da dieci anni sono arrivati anche dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha inviato un telegramma alla famiglia. “Schumi è nel cuore di tutti i modenesi – ha scritto il sindaco – non solo per i suoi successi sportivi, ma per come ci ha fatto divertire ed emozionare. Le sue vittorie hanno semplicemente suggellato una passione per il Cavallino che lui ha saputo interpretare nel migliore dei modi”. Rinnovando gli auguri per un completo recupero, Muzzarelli ha ribadito alla famiglia la vicinanza di Modena e dell’Amministrazione comunale “per la sfida più grande che questo grande campione sta affrontando”.

Sono passati infatti già dieci anni da quando per un incidente, la vita di Michael Schumacher è totalmente cambiata, non per un impatto sulla sua monoposto ma una caduta dagli sci sulla neve di Maribel nell'Alta Savoia francese. Il 7 volte campione iridato di F1 il 29 dicembre 2013 è caduto durante un fuoripista e nell'impatto ha riportato gravi lesioni cerebrali. Nessuna responsabilità stabilirono le indagini, solo una tragica fatalità. Sulle sue reali condizioni di salute dopo una vita passata sotto i riflettori regna il più stretto riserbo. La famiglia e i medici hanno sempre protetto il campione tedesco che non è mai più apparso in pubblico ed è uscito di scena.

Considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1, “Schumi” è stato un protagonista assoluto dell’automobilismo sportivo: ha vinto sette titoli mondiali, di cui cinque consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004. E’ ancora fortissimo il suo legame con la città di Maranello, che nel dicembre del 2006 gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Oltre ai 7 titoli iridati, nel corso della sua carriera sportiva Schumacher ha conseguito 91 vittorie, 155 podi e 68 pole position. Si è ritirato dalle gare alla fine del 2012.