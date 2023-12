Aumentano le rette delle strutture per anziani e disabili: per le coop una "boccata d'ossigeno", critiche dai sindacati

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha deliberato per il 2024 l’aumento delle tariffe delle Case Residenza Anziani e dei Centro Socio Riabilitativo e Residenziali per Disabili: ogni utente dovrà quindi pagare 4,10 euro in più al giorno per persona. Una decisione che evidentemente non poteva che far discutere e creare malumori.

Da tempo i gestori premevano per un adeguamento delle tariffe, ferme da 10 anni, per far fronte all'aumento delle spese che ha colpito anche quel settore. Lo ha ribadito l'Alleanza delle Cooperative, i cui soci hanno in carico molte strutture emiliano-romagnole: "A fronte di un incremento dei costi che negli ultimi due anni ha toccato il 14%, pari a oltre 10 euro per persona al giorno, senza intervenire sulle entrate saremmo costretti a interrompere o a ridimensionare i servizi creando un forte disagio all’utenza e alle famiglie e mettendo a rischio la continuità lavorativa di operatrici e operatori. Sarebbe stato certamente preferibile adeguare le rette nel corso del tempo così da tenerle sempre aggiornate rispetto agli incrementi dell’indice ISTAT che, soprattutto nel 2022 e 2023, sono stati particolarmente rilevanti. Era comunque impensabile non intervenire con un adeguamento a seguito dei forti aumenti registrati negli ultimi anni".

Le cooperative sono quindi soddisfatte: "Diamo atto alla Giunta regionale di avere assunto una decisione che rende possibile la prosecuzione dei servizi senza che nessuno ne resti escluso. Finora gli aumenti dei costi sono stati pagati dalle cooperative stesse intaccando i patrimoni: una situazione non più sostenibile alla quale si è posto parziale rimedio con l’attuale delibera e con un contributo, di 3 euro per persona al giorno da parte della Regione, deliberato a settembre 2022. L’incremento è una boccata d’ossigeno per bilanci in difficoltà, ma è comunque insufficiente a coprire tutti gli oneri e, purtroppo, restano esclusi i Centri diurni. Tuttavia, accettiamo responsabilmente questa condizione per consentire a una utenza fragile e alle famiglie di continuare a usufruire di servizi indispensabili".

Di tutt'altro avviso i sindacati regionali Cgil, Cisl e Uil: "E’ una decisione inaccettabile, non condivisa dai sindacati, che nel confronto con la Regione hanno affermato che l’aumento delle rette a carico dell’utenza era possibile solo se legato alle nuove regole che si stanno discutendo con la regione stessa sull’accreditamento socio sanitario. Inoltre abbiamo sempre affermato che un possibile aumento avrebbe dovuto essere contenuto e quindi ben al di sotto di quello che la regione ha deliberato, perché le condizioni sociali delle famiglie in questi anni di crisi economica, prezzi energetici alle stelle, inflazione a due cifre, pensioni e stipendi bloccati, sono peggiorate. Era davvero necessario procedere in questo modo e dare un colpo alle tasche delle persone ricoverate o delle loro famiglie con un aumento che per gli anziani costa 123 euro al mese senza nessuna garanzia di migliorare la qualità dei servizi?".

Le sigle proseguono: "Avevamo proposto di valutare l’introduzione dell’ISEE al fine di graduare un possibile aumento in base alle condizioni economiche degli ospiti ricoverati e delle loro famiglie e delle loro famiglie nel caso compartecipi Anche questo non è stato preso in considerazione, ma pensiamo che sia necessario riproporre il tema per creare maggiore equità ed evitare fenomeni crescenti di morosità: gli Enti locali non ha nulla da dire sull’aumento delle rette? Nei prossimi giorni valuteremo le forme e i modi per manifestare ulteriormente il proprio dissenso contro questo atto unilaterale che avrebbe dovuto essere più equilibrato e più equo in una prospettiva di qualificazione del sistema socio sanitario".

Dura reazione, in città, anche della lista Modena Volta Pagina che evidenzia come un aumento di 1.500 euro l'anno sia un onere decisamente gravoso per le famiglie: "E' uno schiaffo che la Regione poteva risparmiarci. Basti pensare che la pensione minima non arriva a 500 euro, l'eventuale invalidità 300 e l’assegno di accompagnamento 500. Per ben che vada 1280 al mese. La retta pesa per 1658 + extra in convenzione più medicine fuori prontuario, 1800 a metterla bene! Questo senza parlare dei 3000-3200 del privato! Se aggiungiamo che in città sono in sospeso richieste per più di 300 posti e che delle quattro nuove case di riposo promesse dalla Giunta Muzzarelli, oltre 5 anni fa, nessuna è ancora stata realizzata, abbiamo un quadro dello stato veramente inaccettabile dell’assistenza agli anziani e ai disabili bisognosi. Se aggiungiamo anche la gestione di queste strutture con personale malpagato e meno numeroso degli stessi minimi previsti dall’accreditamento regionale abbiamo un quadro preciso della situazione".