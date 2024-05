Tempesta solare, l'aurora boreale incanta anche i cieli di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Occhi al cielo, è uno spettacolo. Nella tarda serata di ieri, in Italia è stato ben visibile un nuovo straordinario episodio di aurora boreale. Numerose le segnalazioni ai siti specializzati, da nord a sud del nostro Paese e ovviamente tante foto sui social.

L'aurora, chiamata aurora boreale o australe a seconda che si verifichi rispettivamente nell'emisfero nord o sud della Terra, è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre. Anche se le aurore si vedono di notte, in realtà sono provocate dal Sole (qui vi spieghiamo tecnicamente cosa è successo): il sole con la grossa macchia solare AR 3664 ha sprigionato "tutta la sua energia".

L'aurora boreale si forma dopo che le particelle solari interagiscono con gli atomi di ossigeno intrappolati nel campo magnetico terrestre quando l'attività solare è particolarmente intensa, le particelle provenienti dal Sole possono interagire con l'ossigeno molecolare ancora più in alto, tra i 400 e gli 800 km. Questo genera il colore tendente al rosso avvistato in molti posti in Italia.