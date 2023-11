Aut Aut e Rompibolle all’Italian Wedding Show, per l'inclusione nel settore dei matrimoni

Sta per arrivare, l’11 e il 12 novembre presso Modena Fiere, l’ Italian Wedding Show, patrocinato da Regione Emilia Romagna e Comune di Modena, alla sua terza edizione. con una formula rinnovata e una superficie espositiva di ben 7.000 mq.

Protagonisti della kermesse saranno le oltre 120 aziende espositrici provenienti da tutta l’Emilia Romagna. La fiera permetterà così ai futuri sposi di incontrare i migliori professionisti e toccare con mano prodotti, servizi, novità e trend per la stagione 2024.

Una edizione che punta all'inclusività

Italian Wedding Show, da quest’anno, farà una raccolta fondi per due importanti realtà del territorio Aut Aut (Associazione che organizza progetti rivolti a giovani e adulti con autismo) e Rompibolle (nata dall’Associazione Magicamente Liberi, si occupa di disabilità, autonomia ed inclusione attraverso progetti concreti) che parteciperanno all’evento e che entreranno ufficialmente nel mondo del wedding e degli eventi.

Una decisione che viene dall’iniziativa di piccole realtà locali (come As Design Lab – Stilista, Kreo Studio – allestimenti, Dreamcake By Daria - cake designer, Luisabel Beauty Artist - makeup artist, Marta Piceni - acconciature spose, La nuova Valleluna - agenzia viaggi, Y.E.S. Your Event Stage - wedding planner) che insieme ad AperturasEvents hanno deciso di dare uno spazio e un’opportunità a tutti.

L’idea è far entrare nel mondo del lavoro degli eventi e ragazzi speciali tramite un servizio di catering o anche tramite la realizzazione di splendide bomboniere realizzate a mano dai ragazzi.

“Il negozio “Rompibolle” è un progetto dell’Associazione Magicamente liberi -APS nata Nel 2016 per promuovere l’autonomia abitativa, lavorativa e relazionale delle persone con abilità differenti.- dichiara Romana Rapini, Presidente dell’Associazione Magicamente liberi – APS - Nel negozio, che vende a Savignano sul Panaro, prodotti biologici ed ecocompatibili per L’ igiene personale, della casa e degli animali domestici, lavorano attualmente tre persone: la responsabile dell’attività e due ragazzi con fragilità, addetti alle vendite. L’obiettivo è quello di assicurare loro un lavoro sicuro e per riuscirci la strada maestra è quella di affermare la qualità dei nostri prodotti e le capacità degli operatori del “Rompibolle”.Le bomboniere sono il nostro biglietto da visita: sono belle, utili, rispettose dell’ambiente! La fiera -conclude Rapini- sarà un’occasione per farci conoscere e per dimostrare che tutti hanno diritto a un lavoro e che si può imparare a farlo anche se si hanno abilità differenti. Grazie a chi ci ha concesso questa opportunità”

L’assessora comunale alle Politiche sociali Roberta Pinelli sottolinea l’attenzione che la kermesse “dedica alle persone fragili, poiché una comunità è davvero tale se si occupa e preoccupa di chi fra i suoi membri ha i maggiori bisogni”. Consentire ai ragazzi con disabilità “di partecipare al catering e alla produzione di bomboniere – aggiunge – è ancora più importante e questa esperienza potrebbe anche servire da stimolo per consentire loro di accostarsi al mondo del lavoro e iniziare a progettare il proprio percorso di vita al termine del periodo scolastico”. Ringraziando quindi “gli organizzatori per questa bella opportunità”, l’assessora si augura “che anche altri ne imitino l’esempio, nel segno dell’inclusione e del rispetto dei diritti di tutti”.

Tante le aree tematiche e le attività in Fiera

Italian Wedding Show ospita le eccellenze in fatto di moda, bomboniere gastronomiche, oggettistica, partecipazioni, pasticceria, gioielleria. Un’area che vi farà apprezzare le creazioni realizzate a mano dagli artigiani selezionati per voi!

Il giardino degli sposi. Il giardino degli sposi è un percorso di gusto in un’area verde dove regna il relax e i migliori piatti da degustare insieme. Giemme Ricevimenti (RE) propone un percorso esperienziale per i futuri sposi che potranno degustare piatti tradizionali e innovativi in una scenografia di grande impatto curata da Garden Le Serre (RE).L’allestimento vi lascerà incantati tra luci e fiori e vivrete un'esperienza unica per gli occhi e per il palato!

Vintage Game per gli sposi. In questa fantastica area, i futuri sposi potranno giocare e ascoltare musica come ai vecchi tempi! Jukebox di ogni tipo, flipper dalle grafiche e dai colori più sgargianti e coinvolgenti vi faranno tuffare nel passato dei nostri genitori e dei nostri nonni! E se faceste provare questa originale e divertentissima esperienza ai vostri invitati?

Sweet Wedding, degustazione delle migliori pasticcerie. Immancabili ad ogni matrimonio le torte nuziali e i dolci. In fiera sarà possibile parlare direttamente con i pasticceri e progettare la torta che farà rimanere a bocca aperta tutti gli ospiti

Dogs on the catwalk, cani eleganti in passerella. In collaborazione con Bowpawtie - Dog Accessories. L'eleganza non è riservata solo agli sposi. I vostri adorabili amici a quattro zampe saranno le vere star in uno show di moda canina. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di partecipare alla sfilata con il tuo pelosetto e vivere per un istante la magia del matrimonio. Se vuoi sfilare insieme al tuo cane, contatta Chiara, la wedding attire specialist di BowPawTie, per decidere al meglio l’outfit del tuo cucciolo.

Lovers Game, diventa la coppia della Campagna di IWS 2024 e vinci due fedi Polello. Per partecipare al contest Lovers Game ci si deve registrare durante la giornata di sabato 11 novembre presso il desk all’Accoglienza visitatori oppure dalle 15.30 nell’area Fashion Wedding Show.Una giuria di giornalisti ed esperti di moda selezionerà la coppia che sarà il volto della campagna di Italian Wedding Show 2024 e le consegnerà due fedi Polello “Cuori d’Amore”.

Aperitivo Diffuso… in fiera.Alle 18.00 di sabato 11 novembre… parte la festa: sparsi fra gli stand potrete degustare favolosi aperitivi e cocktail grazie alle degustazioni e agli appuntamenti musicali offerti dagli espositori di Italian Wedding Show!

Valorizza la tua immagine attraverso colori, forme e stile con una consulente d’immagine. Presente alla fiera anche Arianna Gamberini, una consulente d’immagine che aiuterà le future spose in un workshop gratuito. Nel workshop, saranno svelati i segreti dell’armocromia finalizzata a individuare il colore che più valorizza la vostra bellezza. Ma non solo, scoprirete quali sono le regole d’oro per scegliere l’abito e gli accessori (orecchini, collana e il velo) che meglio si adattano alla fisionomia del viso e del corpo.