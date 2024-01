Troppi autisti assenti per malattia, a rischio le corse Seta in città

Seta informa gli utenti di Modena che nella giornata di oggi, venerdì 19 gennaio, potrebbero verificarsi disagi sul servizio urbano nella fascia oraria 14,30-20 a causa di un elevato livello di assenze dal lavoro di personale viaggiante, dovuto ad un picco virale.

Le difficoltà maggiori si prevedono sulle linee 1-2-3-4-5-7-8-11N-12-13.

Seta "si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi arrecati ed assicura che sta ponendo in essere ogni possibile misura per far fronte a questa situazione, che potrebbe perdurare ancora per alcuni giorni".

Per informazioni aggiornate e tempestive sul servizio effettivamente erogato si consiglia di consultare la sezione "Orari e capienza in tempo reale" del sito www.setaweb.it, disponibile anche come app per smartphone/tablet.