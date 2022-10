Mobilità più sostenibile, Bper Banca punta su ibrido ed elettrico

Dopo il grande impianto fotovoltaico installato nei mesi scorsi, continua l’impegno di BPER Banca per la sostenibilità, con l’obiettivo di incrementare il processo di riduzione degli impatti ambientali. L’ultima operazione ha visto da parte dell’Istituto un incremento di autovetture a basse emissioni di CO2.

Nel Piano Industriale 2022-2025, infatti, tra le progettualità ESG è prevista l'elettrificazione della flotta aziendale ad uso condiviso, con la sostituzione delle vetture ad alimentazione "tradizionale" (benzina o diesel) con auto ad alimentazione ibrida o full electric.

SIFÀ - Società di Noleggio a Lungo Termine del Gruppo BPER Banca , ha fornito 11 autovetture Volvo XC40 B3 ad alimentazione ibrida, messe a disposizione per i dipendenti della Banca che dovessero averne necessità per trasferte di lavoro. Inoltre, è in corso di acquisizione una Volvo XC40 Full Electric, con l'obiettivo sensibilizzare maggiormente alla mobilità sostenibile.



Mario Catarella, Energy & Mobility Manager di BPER Banca , ha dichiarato: “Il concetto di sostenibilità è ormai consolidato nelle politiche di BPER Banca, come testimoniato anche da altre iniziative sviluppate sul tema della mobilità sostenibile, come ad esempio l’implementazione dei Piani Spostamenti Casa-Lavoro per le sedi dell’Istituto con più di 100 dipendenti, Piantiamola di Inquinare, l’acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, servizi di car pooling aziendale e l'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Questo rappresenta un altro e importante passo del Gruppo verso il raggiungimento degli obiettivi 11 e 13 dell'Agenda ONU 2030”.

Paolo Ghinolfi, AD di SIFÀ , “Siamo entusiasti di supportare il nostro Azionista unico, il Gruppo BPER Banca, con il quale condividiamo da sempre gli stessi valori di attenzione al territorio e di sensibilità verso i temi della responsabilità ambientale e sociale.