Autobus gratis per gli under 19, ma con un reddito di sbarramento

La misura disponibile finora per gli under 14 verrà estesa da settembre, ma solo per chi è sotto la soglia Isee di 30mila euro

Avrà uno sbarramento di reddito l'abbonamento gratis all'autobus per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia-Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune di Bologna è Roberta Morici, dirigente della Regione.

Finora, spiega, l'abbonamento gratis a bambini e ragazzi fino ai 14 anni ha riguardato 330.000 alunni. "Ora stiamo già lavorando per l'estensione da settembre anche agli under 19- sottolinea Morico- è una platea molto estesa, parliamo di 186.000 studenti.

È molto complesso, per questo abbiamo inserito una limitazione", basata appunto sul reddito Isee con soglia a 30.000 euro.

La misura è confermata anche nel Piano triennale del trasporto pubblico locale della Regione per gli anni 2021-2023. L'introduzione dell'agevolazione nei mesi scorsi da parte della giunta Bonaccini aveva fatto storcere in naso, dal moneto che i reali utilizzatori dei mezzi pubblici fra gli under 14 sono pochi. La fascia preponderante è ovviamente quella degli studenti delle scuole superiori, che ora vengono finalmente ricompresi.

L'iniziativa, chiamata "Grande", permette a bambini e ragazzi di viaggiare gratuitamente sui servizi urbani delle città capoluogo e superiori ai 50.000 abitanti e sui servizi extraurbani regionali su gomma e ferroviari nei tragitti casa-scuola e tempo libero. L'iniziativa sarà appunto estesa per l'anno scolastico 2021-2022 anche agli under 19 appartenenti a famiglie con Isee fino a 30.000 euro. "Una platea ulteriore di 186.000 studenti- conferma la Regione- per un costo stimato di circa 10 milioni di euro".

(fonte DIRE)