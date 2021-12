Viale Italia, l'autovelox si accenderà a metà gennaio

Da ormai alcuni giorni è stato installato l'autovelox lungo viale Italia a Modena. Un intervento annunciato da tempo, che punta a monitorare un tratto che in passato - e ancora oggi - ha visto numerosi incidenti stradali, con vittime e feriti. Il dispositivo al momento è spento, o per meglio dire sta attraversando la fase di "rodaggio" per verificarne la corretta funzionalità.

Il rilevatore verrà attivato soltanto a metà gennaio e da quel momento arriveranno le sanzioni per ci supererà il limite, che come in ogni strada urbana è di 50 km/h. Rileverà la velocità dei mezzi che da via Emilia ovest procedono verso San Faustino, poche centinaia di metri prima dell’incrocio con via San Faustino.

A confermarlo il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Il primo cittadino ha evidenziato come il comune abbia fatto la scelta di predisporre la segnaletica che avvisa della rilevazione andando anche oltre quelli che sono i requisiti minimi di legge. I cartelli campeggiano infatti lungo il viale già diverse centinaia di metri prima del punto di posizionamento del velox.

La data precisa di accensione verrà comunicata dal Comune ai primi di gennaio.