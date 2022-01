Controllo elettronico, mercoledì si accende l'autovelox di viale Italia

L’autovelox di viale Italia a Modena, collocato poche centinaia di metri prima dell’incrocio con via San Faustino per rilevare la velocità di chi proviene da via Emilia ovest, sarà attivo da mercoledì 19 gennaio. Da quella data, quindi, per chi supera il limite di velocità di 50 chilometri orari scatteranno le sanzioni.

La presenza dell’apparecchio, che rientra nell’ambito del potenziamento tecnologico del controllo del territorio finalizzato a migliorare la sicurezza stradale, è annunciata da una serie di segnali, anche luminosi, man mano che ci si avvicina all’area dove si rilevano le violazioni. Il progetto è stato messo a punto da Polizia locale e ufficio Mobilità del Comune e ha ottenuto il nulla osta della Prefettura.

L’obiettivo è quello di indurre gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità previsti e a un comportamento di guida più attento, adeguato a prevenire gli incidenti stradali che, in quella strada, si sono verificati purtroppo numerosi negli anni.

Anche negli ultimi giorni, nonostante la segnaletica sia già attiva da settimane, l’autovelox in fase di monitoraggio ha rilevato, pur non sanzionandole, diverse violazioni ai limiti di velocità: oltre 300 al giorno, un po’ meno nei giorni festivi. I passaggi oltre i limiti, per esempio, sono stati 380 il 27 dicembre, 362 l’ultimo dell’anno, “solo” 224 il primo giorno del 2022 e 207 per l’Epifania, ma praticamente sempre sopra i 300 nei giorni successivi, a parte le domeniche.

La maggior parte delle violazioni si sarebbe collocata nella prima fascia individuata dal Codice della Strada (non oltre i 10 chilometri sopra al limite) quindi, considerando anche i 5 chilometri di tolleranza, si tratta di veicoli transitati tra i 56 e i 65 chilometri orari. In questo caso la sanzione prevista è di 42 euro, senza decurtazione di punti dalla patente e con possibilità di riduzione a 29,40 euro se pagata entro cinque giorni dalla notifica. Ma se la violazione è commessa di notte (tra le 22 e le 7), la sanzione aumenta di un terzo e sale a 56 euro (ridotta a 39,20 se pagata nei cinque giorni).

Sono state diverse, però, sempre più di un centinaio al giorno, anche le violazioni ai limiti che si sarebbero collocate nella seconda fascia: oltre i 10 chilometri e non oltre i 40 chilometri sopra al limite. In questo caso la sanzione prevista è di 173 euro (ridotta 121,10) che diventano 230,67 di notte (ridotta 161,47). Per la seconda fascia è prevista anche la sanzione accessoria con la perdita fino a 3 punti della patente.

Durante il periodo di monitoraggio, inoltre, sono stati rilevati tutti i giorni anche passaggi di veicoli (mediamente 4 o 5 al giorno, con punte di una decina) che sarebbero rientrati nella terza fascia prevista dal Codice della Strada e, cioè, oltre i 40 chilometri sopra al limite ma non oltre i 60. Quindi veicoli che sono transitati in viale Italia intorno ai 100 all’ora. In questo caso la sanzione prevista è di 543 euro (che diventano 724 di notte), con sospensione della patente da uno a tre mesi e fino a 6 punti persi.

Non sono nemmeno mancati, infine, i veicoli transitati oltre i 60 chilometri sopra al limite, quindi intorno ai 120 all’ora. Si tratta della quarta fascia dove la sanzione prevista è di 845 euro (1.126,67 per la notte), la sospensione della patente è da 6 a 12 mesi e si perdono 10 punti. Per i neopatentati e i professionisti (autisti e autotrasportatori) la decurtazione dei punti patente viene raddoppiata.

Quasi 200 incidenti in otto anni

Viale Italia è una strada urbana di scorrimento con due corsie per senso di marcia e semicarreggiate separate; le intersezioni principali gestite da impianti semaforici e un'infrastruttura parallela, separata dalla sede stradale, è dedicata alle componenti pedonali e ciclabili. L'andamento quasi rettilineo e l'ampiezza della sede stradale, con poche intersezioni, comunque regolate da semaforo, possono indurre al mancato rispetto del limite di velocità imposto con ciò che ne consegue. Basti pensare che, a parità di condizioni, variando la velocità da 50 e 70 chilometri orari, come spiegano i tecnici, lo spazio d’arresto raddoppia, senza considerare il tempo di reazione. L’eccessiva velocità non è solo tra le più frequenti concause di incidenti stradali, ma anche tra i fattori che determinano maggiormente la gravità del sinistro.

Dal 2013 a oggi sono stati 178 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale in viale Italia, di cui tre con esiti mortali e 90 con feriti (complessivamente 131 le persone che sono dovute ricorrere a cure ospedaliere). Da qui i controlli e le campagne pianificate dal Comando di via Galilei contro l’eccesso di velocità. Dall’inizio dello scorso anno sono stati 27 i servizi di controllo svolti dalle pattuglie con strumentazione mobile, addirittura 362 quelli di diverso tipo; e sono state oltre un centinaio (112) le sanzioni elevate per eccesso di velocità.

Il nuovo autovelox consiste in un apparecchio per la rilevazione della velocità dei mezzi in transito su entrambe le corsie della medesima carreggiata con qualsiasi condizione atmosferica e di un’ulteriore telecamera di contesto che, collegata alle banche dati, leggendo la targa di veicoli, ne rileva anche l’eventuale assenza di copertura assicurativa e la mancata revisione periodica.