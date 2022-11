Avap Croce Verde festeggia i 40 anni di attività. In programma una settimana di iniziative "verdi"

Una settimana simbolica di celebrazioni per festeggiare i 40 anni di attività dell'associazione di volontariato, Avap Croce Verde Pavullo. Si inizia domenica 20, con una camminata mattutina con partenza dall'aeroporto di Pavullo, che per l'occasione si illuminerà di verde. Colore che sarà presente anche in centro, dove i commercianti mercoledì 23, addobberanno i loro negozi con palloncini verdi. Luci verdi anche sul ponte di Piazza dell'Alpino.L'evento clou sarà invece mercoledì 23, giorno della nascita dell'associazione, con una grande festa all'aeroporto di Pavullo. Dalle 18:30 in poi festeggiamenti con la presenza di autorità locali e dei volontari dell'associazione. Verrà presentata l'associazione, ci sarà un momento dedicato alla consegna di riconoscimenti e un "apericena verde" per tutti i partecipanti.

"É un traguardo davvero importante per tutta l'associazione - commenta il Presidente Avap Croce Verde Pavullo, Andrea Iori- e soprattutto per i tanti volontari che in questi anni hanno contribuito e contribuiscono tutt'ora a dare un servizio al cittadino. Vorrei sottolineare che questa festa è dedicata, oltre che i volontari, proprio alla cittadinanza. Sono stati infatti 3741 i cittadini che hanno prestato servizio in questi 40 anni. A nome di tutto il consiglio direttivo ringrazio dal profondo del cuore chi da 40 anni ha e continua a prestare servizio per la comunità".

Iori ringrazia anche i commercianti di Pavullo, sempre partecipi in questi anni alle iniziative dell'associazione e Confesercenti Area del Frignano, a fianco dell'associazione da molti anni. "Avap è un punto fermo a Pavullo, - afferma Maria Fabbri, Direttore Confesercenti Area Frignano - offre un servizio essenziale ai cittadini e in questi anni ha svolto un grande lavoro per tutta la comunità pavullese".