Raccolta porta-a-porta dei rifiuti urbani, i dubbi sul "peccato originale" Una riflessione sul sistema di raccolta differenziata ormai entrato a regime in città, tra inefficienze, scarso senso civico e problemi strutturali che si stanno lentamente risolvendo

Rifiti abbandonati intorno ai cassonetti smart

Perché un sistema di raccolta rifiuti port-a-porta funzioni correttamente occorrono tre elementi. Il primo riguarda l'efficienza di chi il sistema lo gestisce: una macchina ben oliata che risulti precisa, puntuale e che non si inceppi mai. Hera (semplificando) nel caso modenese: dalla progettazione del modello alla sua applicazione concreta e quotidiana un ingranaggio fuori posto può comportare grossi disagi.

Il secondo elemento riguarda la corretta applicazione del sistema da parte degli utenti: se i cittadini non rispettano le regole in poco tempo si crea il caos e la città si riempie di rifiuti. Senso civico, se così vogliamo chiamarlo. Se non si rispettano le regole di conferimento dei rifiuti si genera degrado.

Negli ultimi mesi di complessa transizione verso il nuovo modello di porta-a-porta misto, il dibattito in città si è concentrato essenzialmente su questi due elementi, scatenando ovviamente tifoserie opposte. Da un lato le accuse a Hera e Amministrazione, dall'altro il dito puntato contro chi sporca la città abbandonando i rifiuti.

Occorre però tenere in considerazione il terzo elemento, che è stato ampiamente sottovalutato nel dibattito ed è, ad avviso di chi scrive, l'origine delle difficoltà che il nuovo modello sta incontrando. Perchè un sistema porta-a-porta funzioni correttamente occorre che raggiunga tutti gli utenti, nessuno escluso. Nessuno escluso. Un modello di questo tipo, con la soppressione dei cassonetti a libero accesso in strada, non può permettersi di lasciare “buchi”. Un singolo utente che non smaltisce correttamente i rifiuti crea un degrado percepibile da tutti. Anche una percentuale minima di utenti esclusi, in una città da 185mila abitanti, genera facilmente abbandoni che risaltano agli angoli delle strade.

Tradotto in termini pratici, questo significa che coloro i quali sfuggono al censimento delle utenze Tari, non avendola mai l'hanno mai attivata, sono il principale pericolo per il nuovo modello. Probabilmente questo passaggio preliminare ad opera di Comune ed Hera è stato affrontato in modo troppo superficiale.

Proprio nelle scorse ore Hera ha reso noto che da quando è partito il nuovo piano rifiuti nell’ottobre 2022, sono oltre 4mila le utenze Tari regolarizzate. Si tratta di utenti che non risultavano pagare la tassa sui rifiuti e che di fatto erano stati esclusi dal porta-a-porta: non avevano ricevuto il kit e non potevano accedere alla raccolta con i cassonetti smart, né avevano i sacchi gialli e blu da esporre davanti casa.

Un numero considerevole. Purtroppo non è stato possibile reperire il dato complessivo delle utenze Tari attive in città per poter ricavare una percentuale dell'elusione (finora emersa): se però consideriamo che in città risiedono 84mila famiglie, il dato delle posizioni regolarizzate è a di poco importante (4,7%). Se a Modena una famiglia è composta mediamente da 2,2 persone, quelle 4mila utenze potrebbero corrispondere a 8.800 cittadini che non accedevano al servizio porta-a-porta. E chissà quanti ancora ne mancano all'appello.

Un problema che riguarda non solo l'efficienza della raccolta rifiuti, ma anche le casse dell'Ente pubblico. Lo scorso anno il Comune di Modena ha incassato 36,4 milioni di Tari, a cui se ne aggiungono 1,1 emersi dalle verifiche sull'evasione (a fronte di una spesa per il servizio raccolta rifiuti pari a 40,4 milioni). Il contrasto all'elusione della Tari diventa fondamentale per far quadrare i conti ed è un nervo scoperto per l'Amministrazione. “L’attività di recupero delle posizioni Tari è ancora in corso da parte del personale degli uffici Ambiente e Tributi del Comune, attraverso controlli incrociati in collaborazione con il gestore”, si legge in una nota di Hera.