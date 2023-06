Avis e Florim insieme per giornata mondiale del donatore di sangue

Dal 5 al 19 giugno l’headquarter Florim ospita sei diversi appuntamenti di screening per poter accogliere le circa 200 adesioni pervenute. In questi giorni il personale sanitario di AVIS sta effettuando prelievi di sangue ed elettrocardiogrammi che verranno refertati grazie al prezioso supporto della dott.ssa Ermentina Bagni (Dir. UO Cardiologia Ospedale Sassuolo) e della dott.ssa Marcella Camellini (medico cardiologo Ospedale di Sassuolo, Coordinatore del training Site AHA e Responsabile Scientifico del Progetto salute&formazione). Al termine dello screening verranno restituiti i risultati degli esami nell’ambito di una visita medica di accertamento (sempre in Florim) che permetterà di stabilire l’idoneità dei volontari alla donazione.

"Sono molto orgoglioso di constatare una risposta entusiasta a questo progetto, poiché dimostra la grande sensibilità delle persone che lavorano in Florim ad un tema fondamentale come la donazione di sangue. Un impegno che testimonia ancora una volta la nostra dedizione e responsabilità verso la comunità.” – afferma Claudio Lucchese, Presidente di Florim S.p.A SB.

Per Florim l’attenzione alla salute è una priorità ormai consolidata, dimostrata da progetti come il Centro salute&formazione - dedicato alla ricerca, alla formazione e alla simulazione medica avanzata - e gli “Incontri della salute”, appuntamenti gratuiti e aperti al territorio che promuovono la cultura della prevenzione e i corretti stili di vita. Come attività di screening l’azienda aveva già promosso il progetto “Florim mette una virgola rosa”, rivolto alle proprie dipendenti per un controllo gratuito in ambito cardiologico e ginecologico.

“Grazie al supporto di Florim abbiamo potuto coinvolgere in modo mirato tantissimi nuovi potenziali donatori, ci auguriamo che altre aziende decidano di aderire a iniziative come questa perché la raccolta di sangue, plasma e piastrine diventi sempre più un gesto di responsabilità sociale” – sottolinea Cristiano Terenziani, Presidente dell’AVIS Provinciale di Modena.

Per la promozione interna del progetto, Florim ha scelto il mese di giugno anche per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue (14/6/2023). Una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione interna ha raggiunto tutti i dipendenti attraverso i canali corporate. Il progetto ha visto anche la realizzazione di “pillole video” con dati che raccontano in modo concreto come il sangue donato possa salvare la vita di molte persone e al tempo stesso rappresenti una opportunità per tenere controllata la propria salute.