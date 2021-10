Cordoglio dell'Avis di Modena per la scomparsa di Mauro Malavasi

L’Avis Comunale di Modena è in lutto per la scomparsa di Mauro Malavasi, consigliere della sezione cittadina, socio, donatore e collaboratore attivo all’interno dell’associazione.

Nato a Novi di Modena nel 1955, ha iniziato a donare ad Ivrea dove era dipendente dell’Olivetti e al suo rientro a Modena nel 1984 ha continuato il suo impegno di donatore all’Avis comunale. Eletto nel 2016 per la prima volta nel Consiglio Direttivo dell’Avis comunale, dove ha ricoperto la carica di tesoriere, era stato confermato anche nel nuovo Consiglio in carica dall’aprile di quest anno. Con la sua sensibilità rivolta in particolare agli aspetti socio-sanitari della donazione, Malavasi ha collaborato attivamente alla crescita dell’Avis comunale, sempre con spirito costruttivo, collaborativo e propositivo.

Il presidente Antonio Ragazzi, il Consiglio Direttivo e tutta l’ Avis Comunale di Modena si stringono alla moglie Elena e alla famiglia, ricordando con gratitudine Mauro per il contributo portato alla vita dell’associazione.

Le esequie si terranno questo pomeriggio, giovedi 21 ottobre, alle ore 16.00 presso Terracielo di Modena