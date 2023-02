Avviato il primo progetto di apprendistato duale in collaborazione con aziende del Distretto Ceramico

Il progetto, ideato e sviluppato dalla filiale Adecco del Distretto ceramico di Sassuolo insieme ad aziende del comprensorio che hanno condiviso il valore dello stesso, quali Iris Ceramica Group, Ceramiche Mariner Spa, Keradom Srl e Labo-cer srl, nasce da una reale esigenza delle imprese locali ed ha lo scopo di formare le figure professionali del futuro per un primario settore del territorio, che muove ormai da tempo in direzione di una fortissima evoluzione tecnologica.

Il progetto di “Specializzazione tecnica superiore” (IFTS) in apprendistato duale nel distretto ceramico insieme ad Adecco Formazione Srl, società del gruppo accreditata presso la Regione Emilia Romagna, all’Istituto Elsa Morante di Sassuolo, all’Istituto Corni di Modena e all’Università di Bologna, ha costruito un percorso altamente formativo rivolto a giovani under 25 che conseguiranno il Diploma di Tecnico del prodotto e del processo ceramico.

Dopo un primo periodo di formazione intensiva in aula iniziato a settembre 2022 con docenza altamente specializzata che ha visto, fra l’altro, la partecipazione di Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC) e il Competence Center Bi-REX, a gennaio 2023 i ragazzi selezionati, futuri tecnici specializzati del comprensorio ceramico, hanno iniziato un percorso di work-based learning strutturato e retribuito attraverso un contratto di apprendistato duale, con una formazione on the job in azienda che li vedrà coinvolti fino a settembre 2023.

La domanda di ceramica italiana, infatti, proviene da tutti i Paesi del mondo e anche il mercato nazionale è tornato a crescere dopo vent’anni. Nel 2021 il settore ceramico ha registrato in Italia vendite per 459 milioni di m2 ed esportazioni per 367 milioni di m2, rispettivamente il 12% e il 13% in più rispetto al 2019. Le piastrelle di ceramica, prodotto di punta del settore, hanno raggiunto un fatturato di 5,13 miliardi di euro, derivante per 4,5 miliardi dalle attività di export. Tra il 2021 e il 2025 il mercato mondiale del settore sembra destinato a crescere ad un tasso medio annuo del 5%

“Siamo estremamente orgogliosi di dare il via al primo progetto IFTS del Distretto Ceramico. È un percorso che abbiamo immaginato a lungo e a cui abbiamo lavorato tanto, insieme ai colleghi di Adecco Formazione, del nostro dipartimento Staffing Solutions, delle aziende e di tutti Partner tecnico- scientifici, mettendo in pratica molteplici attività mirate a far dialogare il mondo dell’istruzione con quello dell’impresa. Siamo certi che questa tipologia di percorsi basati sul mix tra formazione e lavoro work-based learning, oltre a garantire ai giovani un’occupazione stabile, rappresenti per loro un’importante offerta formativa, predisponendo al contempo un vivaio di futuri talenti per le aziende”.