Con il Piano Urbanistico un Avviso Pubblico per la rigenerazione, dove si potrà costruire

Si raccolgono manifestazioni di interesse per trasformazioni dell’esistente. Valutazione positiva per i progetti su aree dismesse, incompiute e al Villaggio artigiano ovest

L'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale attesa per giovedì in Consiglio Comunale - dove il solo Pd ha i numeri per approvare autonomamente il documento - porterà con sè ma anche un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse con l’obiettivo di promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi per la rigenerazione dell’esistente con progetti di qualità urbana ed ecologico ambientale. Si tratta del primo vero e proprio banco di prova del Pug, lo strumento attraverso il quale i privati potranno presentare i progetti di rigenerazione urbana.

A definire i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare l’interesse pubblico delle manifestazioni di interesse è il Documento di indirizzo, che affianca l’Avviso pubblico, predisposto dall’Amministrazione comunale per dare avvio alla prima attuazione del Pug. L’Avviso sarà pubblicato successivamente all’entrata in vigore del Piano per un periodo minimo di 90 giorni, a seguito dei quali, l’Ufficio di Piano, entro 90 giorni, verificherà la conformità della manifestazione al documento di indirizzi e al Pug, oltre alla coerenza alla strategia attraverso il modello della Valutazione del beneficio pubblico. Al termine dell’istruttoria, il Consiglio comunale approverà le proposte di ammissibilità delle manifestazioni di interesse stabilendo eventuali prescrizioni.

Obiettivo dichiarato di Muzzarelli per quanto concerne i tempi di questi bandi è ambizioso: "Abbiamo previsto i percorsi per arrivare alal pubblicazione tra agosto e settembre. Vogliamo arrivare entro l'anno a chiudere in Consiglio Comunale.

Dove si potrà costruire: il Territorio Urbanizzato

Il Pug modenese punta tutto sul concetto di rigenerazione, ma ovviamente non vieta le nuove edificazioni. Tuttavia, l'indirizzo politico è chiaro e punta a limitare il consumo di suolo in maniera stringente rispetto al passato. Un risultato ottenuto da un lato dalle nuove disposizioni della legge regionale del 2017 e dall'altro dalle scelte dell'Amministrazione, che all'indomani della nuova normativa urbanistica emiliano-romagnola ha impresso un primo giro di vite, fermando in prima istanza le previsioni edificatorie di 210 ettari e poi regolando i successivi piani in maniera attenta e selettiva.

Questo non significa, tuttavia, che l'espansione della città sarà completamente bloccata. Innanzitutto restano gli accordi pregressi, con la realizzazione o il completamento delle costruzioni già deliberate: fra queste spiccano 11 lotti che occupano circa 7 ettari di terreno e prevedono oltre 800 alloggi, cui si aggiungono altri piccoli completamenti di lotti produttivi.

Poi? Il Pug definisce un elemento fondamentale che si costituisce come una sorta di perimetro entro il quale potranno essere svolti interventi di nuova costruzione o di rigenerazione. Questo elemento è il Territorio Urbanizzato, in antitesi al Territorio Rurale. Le trasformazioni potranno avvenire solamente sul Territorio Urbanizzato, che i tecnici comunali hanno individuato in maniera chiara sulla mappa. E' bene precisare che il Territorio Urbanizzato contiene anche parchi, boschi urbani, campi e altri elementi che un occhio "non tecnico" percepisce come aree verdi o "vergini". Non dovrà quindi stupire o far gridare allo scandalo se sorgeranno nuovi edifici, soprattutto residenziali: le regole lo consentono e non bloccano ogni nuova forma di edificazione.

Tuttavia la mappa definita nel Pug restringe in modo considerevole l'ambito in cui poter edificare nuovi edifici su terreni "verdi", limitando questo fenomeno in sostanza a quelle aree definite CQ3 (tessuti generati da progetti unitari) che rappresentano di fatto il completamento di perimetri urbani già esistenti. La promessa della Giunta è abbastanza chiara: “La fase espansiva della città è finita”

Chi potrà costruire: le priorità dell'Amministrazione

Proprio per governare queste possibili nuove edificazioni sono stati predisposti il Documento di indirizzo e l’Avviso pubblico. L'obiettivo principe dell'avviso è appunto quello di non prevedere nuovi interventi in espansione rispetto al Territorio Urbanizzato (TU) e al contempo di promuovere la riqualificazione urbana di aree già urbanizzate ed insediate dimesse o in via di dismissione. Un occhio di riguardo sarà dedicato ad incrementare l’offerta di Edilizia Residenziale Sociale, per far fronte all'emergenza abitativa che Modena conosce ormai da alcuni anni.

Tra i criteri generali che dovranno essere rispettati dalle proposte per essere valutate positivamente, ci sono la riqualificazione urbana di aree già urbanizzate e insediate dismesse o in via di dismissione, la rigenerazione della città esistente, il miglioramento della qualità delle dotazioni territoriali esistenti, l’offerta di Edilizia residenziale sociale, la mobilità sostenibile, livelli elevati di prestazioni ambientali e tecnologiche per i nuovi insediamenti.

In particolare, in relazione alla prima attuazione del Pug saranno considerate da premiare: il completamento e l’allineamento alle strategie del Pug delle iniziative di trasformazione già avviate o interrotte, con attenzione ai comparti di attuazione da ultimare (complessivamente 7 ettari); nuove iniziative di rigenerazione e trasformazione di contenitori e complessi direzionali dismessi o sottoutilizzati; nuove iniziative di rigenerazione del tessuto Villaggio artigiano ovest, anche in questo caso con il recupero di complessi dismessi o in via di dismissioni come impianti produttivi dismessi, ex commerciale e altro. Tra i criteri di valutazione anche la fattibilità economico-finanziaria delle iniziative proposte per l’attuazione degli interventi.

Verranno inoltre valutati positivamente i progetti che, nella fase di sviluppo e redazione degli Accordi operativi, promuoveranno percorso di coinvolgimento del rione e della cittadinanza nella definizione del progetto.