Quadruplicare il fatturato e assumere in tempo di Covid. My Benefit dal wellness ai Dpi

Quadruplicare il fatturato, integrando alla loro produzione wellness con quella completa di protezione Dpi e allo stesso tempo riuscire ad assumere nuovo personale.

E' quanto è successo a MyBenefit, un'impresa di Modena che da sempre si occupa di prodotti per la salute e il benessere e che, da marzo, ha deciso di adattarsi alle nuove esigenze del mercato per offrire dispositivi protettivi (mascherine, saturimetri, test rapidi, termometri e gel), coinvolgendo tutto il personale e tutti gli spazi che ha dovuto rimodulare per le nuove forniture

Certificazione Inail

My Benefit è stata la prima azienda in Italia ad ottenere la certificazione dell’Inail per importare e distribuire non solo i dispositivi di protezione individuale contro il contagio di Covid-19 ma anche i saturimetri, per misurare il livello di ossigenazione del sangue, fornendo farmacie, ospedali e Asl, ospedali, ma anche grossi clienti nazionali e multinazionali

Grazie al duro lavoro di “shift” che ha deciso intraprendere, MyBenefit è riuscita a ottenere un risultato esemplare, quadruplicando il fatturato. Una scelta intrapresa non appena è iniziata l’emergenza e che ha introdotto l’azienda in tutte quelle realtà che ancora continuano a chiedere le forniture.

Un’attività quella di My Benefit che non si è mai interrotta anche quando ha iniziato a soffrite durante il lockdown in cui erano crollate le richieste. Da qui l’intuizione di Rino Bertrand, fondatore e amministratore delegato che ha studiato il nuovo scenario ed ha seguito l'iter burocratico per la modifica della linea produttiva.

“Ho curato ogni singolo dettaglio – afferma Rino Bertrand- anche il più banale, per non rischiare di sottovalutare nulla. Ho formato persone e ho rimodulato gli spazi che ho ricavato dal magazzino per poter depositare le mascherine, i termometri a infrarossi, i saturimetri e i gel igienizzanti. La risposta di tutto il mio personale è stata molto gratificante, perchè ha colto questa sfida in modo entusiasta, adattandosi a una nuova gestione degli spazi e del tempo finora non praticata”.