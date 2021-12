Babbo Natale arriva alla Pediatria e all'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico

Babbo Natale è arrivato in anticipo, per i bambini ricoverati nelle degenze Pediatriche del Policlinico. Elia, la mascotte del Grandemilia ha portato astucci, peluche di animali e, soprattutto, una Gift Card del valore di 700 euro che servirà per acquistare materiale per la scuola della Pediatria. Ad accoglierlo, una rappresentanza del personale medico e infermieristico, guidata dal prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, e Maria Cifuni, Coordinatrice infermieristica della Pediatria, insieme a Caterina Mandelli e Francesca Caterino, dello Spazio Scuola, Ivana Carri e Francesca Prampolini dello Spazio Incontro.

“”Desidero ringraziare il Grandemilia per la sensibilità – ha ricordato il prof. Lorenzo Iughetti – che tutti gli anni mostra nei confronti dei nostri bambini. E della Scuola che garantisce ai bambini ed agli adolescenti ricoverati il diritto a conoscere e ad apprendere nonostante la malattia consentendo la continuità degli studi, permette agli alunni ed alle famiglie di continuare a sperare, a credere ed investire nel futuro. Al termine della terapia il paziente potrà reinserirsi nel mondo scolastico senza particolari problemi non avendolo di fatto mai abbandonato”.

“In questi anni – ha aggiunto Caterina Mandelli – grazie al Grandemilia abbiamo potuto acquistare materiale importante per i nostri bambini. Computer, consolle, attrezzature didattiche. È importante per noi sapere di poter contare sulla sensibilità del centro commerciale”.