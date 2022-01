Babbo Natale di piazza XX settembre: una danza da oltre 4 mila euro

Un Babbo Natale che ha fatto a lungo discutere ma che grazie ai numerosi visitatori che hanno inserito la monetina per vederlo ballare in piazza XX Settembre ha raccolto oltre 4 mila euro.

Il ricavato è statao annunciato ieri mattina, e il ricavato del Babbo Natale ballerino di Lunati è stato consegnato ad Ail Modena Onlus - sezione Luciano Pavarotti.

“Sono felice che il mio "Babbo Ballerino" abbia girato per ben 4.150 volte. Ogni sua piroetta è valsa un euro devoluto interamente in beneficenza in favore della cura e della ricerca nel campo delle malattie oncologiche del sangue” Sono queste le parole di Lorenzo Lunati, l’artista del Babbo Natala più discusso e ammirato degli ultimi mesi.

"Siamo molto soddisfatti per questa iniziativa che si va ad aggiungere anche a quanto raccolto con il "trenino" che girava per il centro storico di Modena, ovvero altri 2000 euro che consegneremo ad Ant ” Conclude Maria Carafoli.