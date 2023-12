Babbo Natale sul carro armato. Orribile o geniale? Ecco cosa pensano i modenesi

Le posizioni della Politica cittadina alla nuova opera di Lunati di piazza XX settembre, il carro A(r)mato, sono state rese note sin da subito. Ma qual è la reazione di cittadini modenesi a questa nuova istallazione?

"Un simbolo decisamente sbagliato, la guerra non è un gioco- dichiara un cittadino questa mattina davanti al carro armato - Non è un buon modello per bambini, e ancora più assurda è la bandiera con scritto "Buon Natale" e "Pace". Aberrante è poi che chiunque possa inserire la monetina per poi far muovere la torretta"

"Capiamo che i soldi raccolti andranno ad associazioni di volontariato che operano proprio nelle zone di guerra, ma questo non è il modo giusto- fa eco un secondo cittadino- anche io sostengo queste associazioni ma senza mettere in piazza i simboli della guerra e della distruzione, La guerra non è un gioco e questo è il modo più orribile per fare donazioni perchè a causa di questi cannoni muoiono un sacco di bambini".

"Sono un cittadina di Modena - dichiara Sara una giovane cittadina presente anche lei in piazza oggi - Ci sono bandiere su questo carro armato di "pace" che sarebbe meglio non vedere. Con tutto quello che sta succedendo vedere la bandiera dello stato Sionista è una grande mancanza di rispetto e di solidarietà in particolare su un carro armato che appunto dovrebbe simboleggiare la "Pace".

Queste le parole di chi è contrario all'opera di Lunati che in un modo o nell'altro fa discutere tutti. Tra loro però c'è anche chi la considera "forte proprio per il messaggio che porta". e chi ancora ritiene che "nel bene o nel male è giusto far parlare di questi temi delicati anche tramite un'opera che fa parlare di sè".

"Io la trovo giusta - afferma qualcun altro - soprattutto perchè fa riflettere e di questi tempi è importante porre l'attenzione su certi temi per quanto in modo così "brutale". Le guerre non si fermano mai, neppure per le feste per questo bisogna porre sempre l'attenzione e non far finta di nulla"

Tanti anche i cittadini che la osservano senza avere un particolare giudizio in merito. "Può piacere o non piacere come tante cose, ma tutta questa attenzione per un'opera di un artista che si sa fa discutere ci pare eccessivo. Ci sarebbero cose più importanti cui pensare che non un'opera temporanea in piazza"