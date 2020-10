Bagni pubblici di piazza XX settembre, chiusura anticipata in linea con le attività del centro

Con la modifica agli orari delle attività lavorative, cambiano anche gli orari per la chiusura serale dei bagni pubblici di piazza XX settembre in centro a Modena. Visti gli orari stabiliti per i pubblici esercizi dal Dpcm per l’emergenza Covid-19, infatti, l’orario di chiusura viene fissato tutti i giorni alle 19.30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non più chiusura a mezzanotte al venerdì e al sabato, quindi, e anche negli altri giorni si anticipa di mezz’ora. Non cambiano, invece, gli orari di apertura: alle 8 del mattino dal lunedì al sabato, alle 9.30 alla domenica e nei festivi. L’orario è continuato e per ora in vigore da sabato 31 ottobre fino al 24 novembre.