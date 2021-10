Sindacati, William Ballotta entra nella segreteria regionale della Cisl

Staffetta tra modenesi alla Cisl Emilia-Romagna. Il segretario generale della Cisl Emilia Centrale William Ballotta è stato eletto nuovo componente della Cisl regionale al posto del dimissionario Ciro Donnarumma, passato ad altro incarico. Lo ha deciso questa mattina il consiglio generale della Cisl Emilia-Romagna, convocato a Bologna alla presenza del segretario nazionale Cisl Luigi Sbarra.

«Stiamo attraversando una fase delicata, che contiene però anche grandi opportunità – ha detto Ballotta - Per coglierle appieno è necessaria una convinta azione e forte presenza della Cisl. Le sfide che abbiamo davanti si vincono sul territorio. Dobbiamo discutere con la Regione Emilia-Romagna come rilanciare il Patto per il lavoro e il clima firmato a dicembre 2020 e preparare il terreno per fare innovazione e attrarre sempre più investimenti, come quello della Faw Silk EV a Reggio Emilia, in grado – ha concluso il nuovo componente della segreteria regionale Cisl - di creare buona occupazione, migliorare lo sviluppo tecnologico e distribuire ricchezza sul territorio».

Ballotta era stato eletto segretario provinciale della Cisl di Modena il 13 maggio 2011 e riconfermato il 15 marzo 2013.

A seguito della fusione tra la Cisl di Modena e quella di Reggio Emilia, il 28 maggio 2015 era diventato segretario generale della Cisl Emilia Centrale, carica nella quale era stato confermato dopo il congresso dell’aprile 2017.

La segreteria della Cisl Emilia Centrale è ora composta da Domenico Chiatto, Rosamaria Papaleo e Andrea Sirianni. Nelle prossime settimane sarà convocato il consiglio generale per eleggere il nuovo segretario generale della Cisl Emilia Centrale.