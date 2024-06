Ballottaggi a Mirandola e Nonantola, gli elettori fragili possono richiedere il voto assistito in cabina elettorale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A partire da questo lunedì, 17 giugno, fino a sabato 22 giugno, nei comuni di Mirandola e Nonantola sarà possibile scegliere un accompagnatore per recarsi in cabina elettorale in occasione del ballottaggio per le elezioni amministrative previste il 23 e 24 giugno. Come già previsto al primo turno, l’accompagnamento può essere richiesto dagli elettori affetti da gravi deficit visivi, motori, anatomici o altro impedimento di analoga gravità che così potranno esercitare ugualmente il diritto al voto.

Le persone interessate possono ottenere il certificato medico necessario presentandosi anche in libero accesso presso tutti gli ambulatori certificazioni di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda USL di Modena.

L’elenco e gli orari degli ambulatori sono consultabili alla pagina: www.ausl.mo.it/elettori- affetti-da-grave-infermita- voto-assistito-in-cabina- elettorale-a-mirandola-e- nonantola/

La prestazione è gratuita; il riconoscimento è valido per tutta la durata della tessera elettorale e, pertanto, può essere rilasciato – in presenza dei requisiti sanitari – in qualunque momento, anche nel corso della visita medica per l’accertamento della disabilità. Presentando il certificato medico agli uffici elettorali dei rispettivi Comuni, è possibile ottenere sulla tessera elettorale il timbro relativo al diritto al voto assistito.

Chi ha già il timbro ‘AVD’ sulla tessera non necessita di ulteriore certificazione.

Inoltre, domenica 23 giugno 2024 il personale medico del servizio di Medicina Legale e Risk Management dell’AUSL di Modena sarà presente presso le sedi dei Comuni di Mirandola e Nonantola.