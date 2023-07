I bambini di Chernobyl ancora ospiti delle famiglie del territorio per il consueto soggiorno estivo

Pranzo per i bambini di Chernobyl: domenica 30 luglio alla Sala Scaramelli di Maranello i bambini e le bambine della Bielorussia accolti dalle famiglie dell’Associazione Chernobyl hanno concluso il tradizionale soggiorno estivo nei comuni di Maranello, Formigine e Fiorano Modenese con un pranzo conviviale a cui hanno anche partecipato le loro accompagnatrici e le famiglie che li hanno ospitati nell’ultimo mese. In rappresentanza delle istituzioni la vicesindaca del Comune di Maranello, Mariaelena Mililli.

Si è così rinnovata l’esperienza che da diversi anni vede i bambini bielorussi ospiti delle famiglie del territorio: quest’anno erano in 15, tra gli 8 e i 12 anni di età, accolti da alcune famiglie di Maranello, Formigine e Fiorano per un mese in cui hanno affiancato agli accertamenti sanitari (visite specialistiche e cure) momenti di svago, vacanza, mare.

A coordinare le famiglie durante il soggiorno l’Associazione Chernobyl Maranello Fiorano Formigine che da diversi anni ha avviato un progetto di solidarietà rivolto ai bambini delle zone contaminate dall’incidente nucleare di Chernobyl del 1986 e in particolare residenti nella provincia di Braghin (Bielorussia), progetto che si concretizza in particolare nel periodo estivo con vacanze terapeutiche nei comuni modenesi.

Il 31 luglio la partenza per il rientro a casa: nel cuore dei bambini e delle famiglie il ricordo di un’esperienza bellissima.