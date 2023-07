Banda Rulli Frulli e Teatro Tempio insieme per dare vita alla Band Rock’n Rulli

La banda rulli Frulli arriva a Modena e più precisamente al teatro tempio di via Caduti in Guerra.

La decisione arriva dopo una scelta ragionata che tiene conto sia dell'esperienza e delle numerose attività artistiche e ricreative che l'associazione tempio ha portato avanti in questi anni e sia dalla presenza di musicisti e musicoterapeutici che condividendo i principi inclusivi della banda di Finale Emilia hanno deciso di mettersi in gioco in uno spazio strategico per la città.

Nasce così a Modena la banda Rock’n Rulli Questo è il nome che identifica l'esperienza cittadina che partirà con le sue attività a ottobre 2023.

Lo spazio e il parco non saranno solo sede di progetti ma diventeranno una casa nella quale stare bene e fare stare bene.

La banda rulli Frulli nasce a Finale Emilia nel 2010. È un progetto di musica caratterizzato dal riutilizzo creativo dei materiali di recupero e dall'integrazione fra ragazzi e ragazze di diverse età e abilità. Il suo obiettivo è quello di creare un collettivo dove non esistono distinzioni fra i partecipanti perché ognuno è chiamato a dare il proprio contributo con il massimo impegno: un importante messaggio di inclusione della disabilità nella nostra società. In questi anni sono state aperte numerose sedi da Roma a Milano che condividono la filosofia della banda e che hanno portato ad oltre 2.500 iscritti