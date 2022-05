Palio di Legnano, ecco perché c'è anche Modena

Ogni anno, dal 1932 (con qualche piccola eccezione), l’ultima domenica di maggio la bandiera del Comune di Modena, con croce blu su sfondo giallo, sfila per le strade di Legnano in occasione della sfilata che precede il sentito Palio cittadino. Si tratta, nell’insieme degli eventi che portano alla corsa finale dei cavalli, della rievocazione storica della Battaglia di Legnano, risalente al 29 maggio 1176.

Quel giorno, il leggendario condottiero Alberto da Giussano (personaggio di cui non esiste un preciso riscontro storico, ma che spesso viene associato al Guerriero di Legnano), sconfisse l’imperatore del Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa, che tentava la sua quinta ed ultima discesa in Italia con il Carroccio, difeso dalla Compagnia della Morte. Per respingere l’assalto, vari comuni del nord Italia trovarono un accordo unendosi nella Lega Lombarda e fra questi anche Modena.

Ecco perché la sfilata delle contrade legnanesi, la più antica d’Italia, che percorre tutte le strade di Legnano con oltre mille tra figuranti e cavalli, è preceduta dalla parata delle bandiere di tutti i comuni che hanno messo da parte le rivalità per unirsi in quella lotta. Il nome della città di Modena è anche citato ai piedi della statua del Guerriero di Legnano che dal 1900 si erge in piazza del Monumento.

Così come ogni anno, ad eccezione del 1933 e 1934 (per questioni di sicurezza della corsa) e del 2020 (a causa del Covid), anche ieri la bandiera di Modena ha fatto la sua sfilata per la città, entrando poi allo stadio 'Mari' dove è rimasta esposta insieme alle altre fino all'inizio della vera e propria corsa dei cavalli.