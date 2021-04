Cinque alloggi a canone calmieratoa Maranello, c’è il bando

Cinque alloggi comunali ad affitto calmierato a Maranello: sono aperti i termini per la formazione della graduatoria. Le domande di partecipazione al bando indetto dal Servizio Politiche Abitative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico si possono presentare entro il 21 maggio.

“Il tema abitativo è tra quelli che ci stanno più a cuore”, spiega Daniela Ottolini, assessore ai servizi sociali, “perché sappiamo quanto la disponibilità di un alloggio sia essenziale per permettere a una famiglia di vivere in modo dignitoso. Con questo bando mettiamo a disposizione cinque appartamenti di proprietà del Comune: un intervento che certo non risolve il problema nella sua complessità ma può contribuire a dare un sostegno concreto ad alcuni nuclei familiari del territorio”.

Il bando consentirà la formazione di una graduatoria finalizzata alla locazione a canone calmierato di cinque alloggi liberi nelle palazzine di via Ada Negri 12 e via Sibilla Aleramo 15, di proprietà del Comune di Maranello. Possono presentare la domanda i nuclei familiari già costituiti e che intendono costituirsi, con valore ISE pari o superiore a 14.500,00 euro. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 21 maggio, direttamente allo Sportello Sociale di Maranello (Via Vittorio Veneto 9, Maranello) o prendendo appuntamento con un referente del Servizio telefonando ai numeri 0536/240018-128. Le domande saranno esaminate da una commissione tecnica, che provvederà alla valutazione delle domande, dei requisiti e delle condizioni soggettive ed economiche dichiarate. Il canone iniziale di locazione è fissato dalla giunta comunale di Maranello in base alla dimensione e alle caratteristiche di ogni alloggio.