Carpi, stanziati 155mila euro per la bonifica dell'amianto

La Giunta comunale di Carpi ha stanziato 155.000€ per bonificare l'amianto in edifici privati e imprese, ripartito come sempre fra bando abitazioni (22mila) e bando attività lavorative (133mila).

Le novità

Basta una sola domanda di contributo, a lavori finiti; e i bandi sono quadriennali (da rifinanziare ogni anno), così se un richiedente non entra in graduatoria va automaticamente in quella successiva, con la certezza di ricevere il contributo senza altri adempimenti.

A chi è rivolto

Il primo bando è “a favore di persone fisiche e condomìni per interventi di rimozione e smaltimento di coperture e materiali contenenti ‘amianto in matrice compatta’ (a.m.c.) provenienti da fabbricati residenziali e loro pertinenze”; l'altro per rimuovere e smaltire coperture e materiali contenenti ‘amianto in matrice compatta’ (a.m.c.) “in immobili a uso produttivo, commerciale e agricolo, posseduti da persone fisiche o imprese a titolo di proprietà o altro diritto reale d'uso o di godimento”. Si può fare domanda per lavori conclusi fra il 1° Ottobre 2021 e il 30 Settembre 2026 in virtù appunto del fatto che il bando vale per il quadriennio 2023-2026.

Con questa nuova somma, sale a 890mila l’importo complessivo messo a bilancio dal 2015 per eliminare i residui di amianto ancora presenti nel territorio comunale. Bandi integrali e moduli per domande si trovano sul sito del Comune di Carpi.